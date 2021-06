Toto Wolff chamou a atenção do paddock no último domingo, após a derrota no GP da Estíria, afirmando que a Mercedes havia optado por interromper o desenvolvimento do carro de 2021 para focar em 2022. Mas a própria equipe revelou que ainda planeja trazer atualizações de aerodinâmica e no motor para as próximas corridas, em busca de diminuir a vantagem para a Red Bull na luta pelo título da Fórmula 1.

Após a fala de Wolff, a equipe confirmou que isso não significa que o desenvolvimento em torno do W12 tenha parado completamente, comprovando o ceticismo de Christian Horner, chefe da Red Bull.

O diretor técnico James Allison disse que a Mercedes ainda tem para entregar atualizações que já estavam em desenvolvimento, enquanto a montadora busca mexer na unidade de potência dentro do permitido pelo regulamento.

Falando ao podcast F1 Nation, uma produção da F1, Allison disse: "Temos um número razoável de coisas que tornarão nosso carro mais rápido nas próximas corridas, e esperamos que sejam suficientes".

Perguntado sobre como essa revelação contrastava com o comentário de Wolff sobre o fim das atualizações no carro atual, Allison disse: "Não acho que uma coisa cria uma contradição com a outra. E não acho que Toto chegou a dizer exatamente isso".

"O que Toto apontou é que o regulamento do próximo ano é muito complicado e eles demandam uma boa fatia de nossa atenção. Então a maior parte do foco na nossa fábrica já mudou para o próximo ano, buscando performance".

"Mas isso não significa que não existam mais coisas na cadeia de antes dessa mudança de foco. E, além disso, não engloba toda a fábrica. Ainda somos apenas uma de duas fábricas, há a de unidades de potência e há mais alguma coisa por vir delas".

"Então há mais mudanças aerodinâmicas a caminho. Um pouco a mais na unidade de potência, apenas algumas pequenas coisas que não estão tão perfeitas quanto gostaríamos, e que ainda temos a chance de colocar enquanto essa temporada ainda está viva".

Allison acrescentou que o desafio da Mercedes na busca por ganhos de performance com o carro atual ficou mais difícil devido às novas regras de assoalho, que cortaram o downforce.

"Desde que as mudanças de regulamento de aerodinâmica foram introduzidas para cuidar dos pneus, passamos por momentos difíceis para encontrar o ganho de performance que tínhamos antes dessas regras. Isso tornou nossa vida mais difícil do que gostaríamos".

Allison também revelou que a configuração "maluca", comentada pelo diretor de engenharia de pista Andrew Shovlin após o GP da Estíria, é relaciona a um aspecto mecânico que visava tornar a performance do carro melhor em classificação e nas corridas.

"Diria que foi apenas uma expressão chamativa da parte dele. É um pouco diferente do que normalmente temos no carro, mecanicamente. Aerodinamicamente falando é muito similar".

"Mas isso estava mudando a distribuição da frente para trás. Era diferente do que normalmente fazíamos, buscando um balanço melhor entre performance na classificação e nas corridas".

"Se chegamos a esse objetivo exatamente como queríamos, isso acaba ficando para a lista de perguntas sem respostas que teremos a oportunidade de responder ao voltar para a mesma pista".

"Achamos que é mais rápido, mas comprometendo algumas coisas. Então, se surgir uma ideia melhor, vamos buscar".

