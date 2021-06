Depois de uma corrida impressionante na França, a Fórmula 1 dá continuidade a sua rodada tripla já neste fim de semana com o GP da Estíria, primeira de duas corridas na Áustria. Correndo com casa, a Red Bull vai com tudo para aumentar a vantagem para a Mercedes no Mundial.

Após a vitória em Paul Ricard, Max Verstappen aumentou para 12 pontos a vantagem para Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos, enquanto o pódio duplo com Sergio Pérez fez com que a Red Bull subisse para 37 a sua diferença para a Mercedes entre os Construtores.

E a Mercedes sabe que não terá vida fácil no Red Bull Ring. Após o GP da França, Lewis Hamilton admitiu que a rápida velocidade de reta que a equipe austríaca mostrou em Paul Ricard é um indicativo de que eles devem manter a boa performance nas próximas duas corridas.

O primeiro final de semana no Red Bull Ring também traz a primeira etapa da temporada 2021 da W Series, que conta com a brasileira Bruna Tomaselli no grid. No Motorsport.com você acompanha a cobertura de todo o final de semana do esporte a motor na Áustria.

Confira a programação do GP da Estíria:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

