A Fórmula 1 se encaminha para uma das maiores revoluções técnicas de sua história em mais de 70 anos em 2022, introduzindo um novo carro que promete mudar radicalmente as condições de pilotagem e corridas que temos atualmente. E há indicações de as primeiras imagens do protótipo tenham vazado.

O projeto inicial da F1 era de introduzir a nova geração de carros em 2021, mas a pandemia da Covid-19 e seu impacto econômico mundial fez com que o projeto, apresentado inicialmente no GP dos Estados Unidos de 2019, fosse adiado em um ano.

A principal marca destes novos carros é, obviamente, o retorno do efeito solo e a simplificação quase completa da aerodinâmica dos carros, o que significa que os modelos ganharão novamente seu downforce com o efeito Venturi.

O objetivo deste novo carro é permitir a aproximação de quem vem atrás, com uma perda de apenas 20%, aproximadamente, do downforce. Com isso, seria muito mais fácil criar batalhas roda a roda ao longo das corridas.

Adam Cooper, repórter da edição global do Motorsport.com, apurou que a FIA produziu há algum tempo seu primeiro modelo completo sob o regulamento de 2022, para a realização de testes com o túnel de vento. E na segunda-feira (22), o site LiveGP.it informou que havia obtido as primeiras imagens do carro.

Segundo apurado, o modelo das fotos é um carro de demonstração, que deverá ser exibido ao público durante o GP da Grã-Bretanha, marcado para o próximo mês em Silverstone, como o lançamento oficial da nova era da categoria.

Embora este seja ainda um exemplar experimental, pertencente à FIA, Adrian Newey, projetista da Red Bull, disse recentemente que as equipes não devem fugir muito do modelo original neste primeiro ano, devido um regulamento bastante rígido.

As imagens são muito fieis às versões digitais apresentadas anteriormente pela F1. Nas fotos, é possível notar asas dianteiras e traseiras bem mais agressivas, entregando um visual mais futurista ao carro de 2022. A versão pronta do carro deve trazer também o primeiro protótipo dos novos pneus da Pirelli, com aro 18 polegadas, que já é usado pela F2 neste ano.

