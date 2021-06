Depois de duas etapas em circuitos de rua, a Fórmula 1 volta a correr em pistas mais tradicionais a partir deste fim de semana, com o retorno do GP da França, após seu cancelamento em 2020 devido à pandemia. E enquanto a Red Bull busca defender sua liderança, a expectativa é de uma Mercedes melhor do que a vista em Mônaco e Baku.

Com Max Verstappen e Lewis Hamilton zerando no GP do Azerbaijão, a disputa no Mundial de Pilotos segue como estava: 105 pontos para o holandês contra 101 do britânico. Mas a vitória de Sergio Pérez em Baku ajudou a Red Bull a aumentar a diferença para a Mercedes entre os construtores: 174 a 148.

Com a vitória, Pérez subiu para a terceira posição no Mundial, mas vê Lando Norris logo atrás, com apenas três pontos a menos: 69 a 66. Já Charles Leclerc completa o top 5, com 52 pontos, cinco a frente de Valtteri Bottas e 10 a mais que seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz.

Com as mudanças no calendário, a etapa em Paul Ricard passa a ser a primeira perna de uma rodada tripla, com duas provas na Áustria nas semanas consecutivas, algo que estará bastante presente no segundo semestre.

O final de semana em Paul Ricard também traz a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 3, que conta com os brasileiro Enzo Fittipaldi e Caio Collet no grid. No Motorsport.com você acompanha a cobertura de todo o final de semana do esporte a motor na França.

Confira a programação do GP da França:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h10 Bandsports Corrida 2 Sábado 11h40 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h40 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

