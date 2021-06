F1: Hamilton diz que "não esperava me divertir tanto" em 2021

Lewis Hamilton disse que "não esperava me divertir tanto” na temporada de 2021 da Fórmula 1 e que, em suas disputas, pensa em "como vencer um heptacampeão mundial".

Após um final de semana cruel para Max Verstappen e Hamilton em Baku, o holandês permanece com a liderança do Mundial de Pilotos com uma vantagem de apenas quatro pontos para seu rival da Mercedes.

Falando sobre as lutas que vem enfrentando em 2021 em entrevista ao Corriere della Sera, o heptacampeão disse que "não esperava me divertir tanto quanto estou me divertindo".

“Sinceramente, espero não estar correndo aos 40 anos. Há tantas coisas que quero fazer que seria difícil. Mas na vida, a evolução é tão rápida que pode te surpreender."

"Por exemplo, não esperava me divertir tanto quanto estou me divertindo nesta temporada”,

Questionado se a batalha contra Verstappen o faz ser melhor, o heptacampeão disse que "sempre luto comigo mesmo" e que pensa em "como vencer um heptacampeão mundial".

“Eu não acho que seja com o Max ou qualquer outra pessoa. A razão é que a cada dia descubro coisas novas sobre mim. Com as restrições da pandemia, tive mais tempo para refinar meu talento, corpo e mente", disse.

"Eu sempre luto comigo mesmo. Penso em como lutar, vejo como fui no ano passado e como vencer um heptacampeão mundial".

Apesar de duelos difíceis nas pistas, tanto Verstappen quanto Hamilton afirmam que possuem um grande respeito um pelo outro.

"Sim, [existe muito respeito entre nós] dentro e fora da pista. E não precisa mudar. É um piloto extraordinário e é muito divertido desafiá-lo", concluiu.

