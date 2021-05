A pandemia impediu a realização do GP de Mônaco de 2020, mas desta vez, as ruas de Monte Carlo voltarão a receber os carros mais velozes do mundo em um dos mais tradicionais eventos – se não o mais – da Fórmula 1.

A corrida do domingo será válida pela quinta etapa da temporada, que tem mais uma vez a liderança de Lewis Hamilton. O heptacampeão da categoria tem 14 pontos de vantagem sobre Max Verstappen, tendo vencido três das quatro corridas até agora.

Mônaco também será palco da segunda etapa da Fórmula 2, que tem o chinês Guan Yu Zhou na ponta, seguido de Liam Lawson e Jehan Daruvala. O melhor brasileiro é Felipe Drugovich, em 12º, com 2 pontos.

Confira a programação do GP de Mônaco

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Quinta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sexta-feira 6h45 Bandsports Corrida 2 Sábado 3h20 Bandsports Corrida 3 Sábado 12h15 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quarta-feira 14h SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 TELEMETRIA Sexta-feira 13h Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h