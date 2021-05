Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega recheado de atrações, com destaque para a 'prévia' do GP de Mônaco de Fórmula 1 e para a etapa de Interlagos da Stock Car. Por isso, a equipe do Motorsport.com traz as principais notícias que antecedem a prova monegasca e as repercussões da corrida disputada em São Paulo neste fim de semana, com direito a caos e vitória histórica.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

