A temporada 2022 da Fórmula 1 está chegando e promete marcar uma revolução na categoria, que terá novas regras e um padrão de carro significativamente alterado. Mas você sabe tudo que mudará no ano que vem? O Motorsport.com explica.

A F1 terá uma de suas maiores 'revoluções técnicas', com grandes mudanças nos regulamentos aerodinâmicos que prometem trazer mais equilíbrio ao grid e podem fazer com que a hierarquia de forças se altere entre as equipes.

Além disso, haverá novas duplas nos times, com o ingresso de um novato e o retorno de um antigo titular. Ademais, novidades no calendário da elite do esporte a motor global. De todo modo, comecemos pelos pilotos:

Veja a formação das equipes para a temporada 2022 da F1:

Equipe Piloto 1 Piloto 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Alpha Tauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Williams Nicholas Latifi Alex Albon Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin

Datas de lançamento dos carros de 2022

Por enquanto, nenhuma escuderia confirmou a data de lançamento do modelo de 2022. Entretanto, sabe-se que os testes de pré-temporada têm seu pontapé inicial nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, então, é claro que os times farão seus eventos de divulgação dos bólidos antes disso.

Características do carro de 2022

Carro conceito da F1 2022 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A maior diferença em relação a 2021 será o retorno do efeito-solo, proibido na F1 desde 1982. Com a categoria buscando reduzir a importância das asas na geração de pressão aerodinâmica, já que os spoilers geram turbulência, a elite do esporte a motor recorreu a um 'recurso antigo'.

Através de uma grande entrada de ar no assoalho, o fluxo se move por 'túneis' (chamados de 'Venturi') embaixo do carro. Depois, essa 'corrente' vai até o ponto mais próximo ao solo, o que cria uma área de extrema baixa pressão e também uma grande 'sucção' sob o bólido.

Assim, o assoalho ganha importância na geração de pressão aerodinâmica (downforce, que 'gruda' o carro ao chão). Com as asas 'perdendo' a importância que têm até os dias de hoje, também se diminui a turbulência -- ou ar sujo --, que dificulta persigação na pista. Outra mudança importante está nos aros: a partir de 2022, o padrão será de 18 polegadas, bem maior do que até 2021. Ademais, simplificação dos bargeboards a fim de minimizar o impacto nas rodas, que terão calotas.

Carro conceito da F1 2022 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O DRS (asa móvel) continua. De todo modo, o fato é que as estimativas são boas: segundo estudos, em circunstância de perseguição de um carro ao outro, o novo modelo manterá 86% de downforce, frente a 55% do bólido de 2021.

Para limitar custos de Pesquisa & Desenvolvimento, as caixas de câmbio -- assim como as unidades de potência -- serão congeladas até o fim de 2025. Até lá, pode haver somente uma atualização na peça.

As suspensões também serão alteradas, de modo que o uso 'solitário' de barras de torção não será mais permitido. Tudo o 'conjunto' deve ser montado no espectro dos aros, sem a utilização de pontos externos de montagem.

A asa dianteira será diferente e poderá ser composta por até quatro elementos. Os endplates (placas da extremidade) serão simplificados e terão uma estrutura 'única', parecida com a asa de uma aeronave. Além disso, o bico será diretamente preso na asa, similarmente a meados dos anos 1990.

No caso da asa traseira, também houve um redesign, e o que veremos pode ser descrito quase como uma peça sem endplate. Ela terá uma montagem de 'viga', com o objetivo de reduzir os vórtices produzidos na parte traseira do carro -- que geram turbulência. Tempos de volta deve ser maiores.

Calendário de 2022

Data Grand Prix Local 20 de março Bahrein Sakhir 27 de março Arábia Saudita Jeddah 10 de abril Austrália Albert Park 24 de abril Emilia-Romagna Ímola 8 de maio Miami Miami Gardens 22 de maio Espanha Barcelona 29 de maio Mônaco Monte-Carlo 12 de junho Azerbaijão Baku 19 de junho Canadá Montréal 3 de julho Grã-Bretanha Silverstone 10 de julho Áustria Red Bull Ring 24 de julho França Paul Ricard 31 de julho Hungria Hungaroring 28 de agosto Bélgica Spa-Francorchamps 4 de setembro Holanda Zandvoort 11 de setembro Itália Monza 25 de setembro Rússia Sóchi 2 de outubro Singapura Marina Bay 9 de outubro Japão Suzuka 23 de outubro EUA Austin 30 de outubro México Hermanos Rodríguez 13 de novembro São Paulo Interlagos 20 de novemro Abu Dhabi Yas Marina

Quando são os testes de pré-temporada?

Eles serão realizados em dois circuitos, com os três primeiros dias em Barcelona (23 a 25 de fevereiro) e os três últimos no Bahrein (11 a 13 de março), antes do GP inaugural da temporada 2022.

Outras mudanças de regras para 2022

Túnel de vento da McLaren Photo by: Vodafone McLaren Mercedes

Além das novas regulamentações técnicas, a F1 introduzirá mudanças em relação ao túnel de vento e ao CFD (Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual), de modo que as equipes mais bem colocadas terão menos tempo de trabalho do que as piores.

Num período de trabalho (são, no máximo, seis em uma temporada), as equipes poderão fazer 320 testes em túnel de vento, com limite de 80 horas a 15m/s, com os times autorizados a passar um total de 400 horas dentro do túnel (considerando o todo do processo).

Em relação ao 'BoP', o seguinte exemplo ajuda a entender: o campeão de construtores (Mercedes) poderá realizar 70% do trabalho 'padrão'. Já o 10º colocado, por outro lado, terá direito a 115%. A mesma lógica vale para o CFD.

Corridas sprint

Para 2022, haverá uma ampliação de tais eventos: de três realizados em 2021, a expectativa é que ocorram seis no ano que vem. Bahrein, Ímola, Canadá, Áustria, Holanda e Brasil devem ter as corridas sprint.

Teto de gastos

No próximo campeonato, também haverá o endurecimento do limite de custos. Após um máximo de 145 milhões de dólares (mais 822 milhões de reais segundo a cotação atual) em 2021, o valor será de 140 milhões de dólares (aproximadamente 795 milhões de reais) em 2022.

