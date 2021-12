Campeão da Fórmula 2 em 2019 e vencedor da última temporada da Fórmula E, o holandês Nyck de Vries, reserva da Mercedes na Fórmula 1 em 2021, falou de seu futuro após rumores sobre uma vaga como piloto titular da categoria máxima do automobilismo mundial.

“Em primeiro lugar, fiquei encantado e muito entusiasmado que o meu nome tenha sido mencionado entre os candidatos. Isso confirma que as pessoas veem o potencial em mim”, disse ele ao 'Speedweek'.

O nome do holandês foi fortemente ventilado para 2022, quando de Vries poderia ter corrido por Williams ou Alfa Romeo. No fim das contas, a equipe britânica contratou o anglo-tailandês Alex Albon e o time ítalo-suíço optou pelo chinês Guanyu Zhou.

“Não posso influenciar o que acontece do 'lado de fora'. Estou feliz com o que posso fazer no momento”, completou o campeão da F-E sobre ter sido preterido para a F1 2022. Para o ano que vem, a elite do esporte a motor global já tem seu grid completamente definido.

De todo modo, de Vries defenderá seu título na categoria de monopostos elétricos, em que é representante da Mercedes. Além da F-E, o piloto holandês também compete no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

