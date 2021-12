Projetista da Red Bull e um dos maiores 'magos' da Fórmula 1 em todos os tempos, Adrian Newey quase morreu após sofrer acidente de bicicleta em agosto de 2021, revelou sua esposa, Amanda, que é companheira do britânico há 10 anos.

Segundo ela, o engenheiro ficou perto da morte após sofrer múltiplas fraturas no crânio dias antes do GP da Holanda de F1, vencido pelo piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull. De acordo com a esposa de Newey, sua recuperação foi “milagrosa” depois de uma cirurgia na cabeça.

A revelação foi feita por Amanda numa postagem de Instagram em celebração ao aniversário do britânico, que completou 63 anos no último domingo. "Depois do ano que tivemos, vou dar um aceno público a ele”, começou ela.

“Em agosto, fiquei perto de perder o amor da minha vida após um acidente de bicicleta. Foram múltiplas fraturas no crânio para depois sentar num pit wall virtual do GP da Holanda dez dias depois de sua craniotomia, o que mostra sua força e desejo”, seguiu.

“A recuperação dele foi nada menos que milagrosa. Então, este aniversário é extraordinariamente especial. Parabéns para você, Adrian”, completou Amanda. Nos GPs seguintes ao acidente, Newey teve que trabalhar remotamente, após as férias de verão da F1 na Europa.

Volta ao paddock

Newey (esquerda) celebra título de Verstappen com piloto holandês e equipe Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O projetista da Red Bull apareceu publicamente sem algum tipo de boné/chapéu somente na comemoração do título de Verstappen, em Abu Dhabi, quase quatro meses após o incidente de bicicleta.

