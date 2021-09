Mesmo tendo ainda um longo caminho pela frente com a temporada 2021, a Fórmula 1 se aproxima da divulgação do calendário de 2022. E no modelo trabalhado atualmente pela categoria, teríamos um total de 23 GPs no próximo ano, com um final em novembro, diferentemente dos anos recentes.

Com algumas mudanças na estruturação do calendário em comparação ao deste ano, a etapa de Interlagos manteria sua data, no fim de semana do feriado prolongado de 15 de novembro, que cairá em uma terça em 2022, mas o GP de São Paulo voltaria a ocupar o posto de penúltima prova da temporada.

Segundo a versão publicada pelo site RaceFans, o início da temporada 2022 seria similar ao deste ano: no final de março com o GP do Bahrein. Mas as primeiras mudanças viriam logo na sequência, com a Arábia Saudita passando a ser a segunda etapa, antes mesmo do retorno da Austrália após dois anos de ausência.

Estreante em 2022, o GP de Miami deve ocupar o quinto posto do calendário, sendo realizado um mês antes da etapa do Canadá, sendo realizado antes mesmo da prova em Barcelona, que tradicionalmente abre a sequência de provas em solo europeu.

Ponto focal de críticas das equipes, as rodadas triplas devem voltar em 2022 de modo similar ao deste ano: focado no segundo semestre, com três sequências de provas: Grã-Bretanha-Áustria-França, Bélgica-Holanda-Itália e Rússia-Singapura ou Turquia-Japão.

O futuro da prova noturna em Marina Bay não é a única em xeque no momento. Indícios apontam que o GP da França, em Paul Ricard, pode ser substituído por uma etapa em Ímola, que voltou ao calendário em 2020 e esteve presente na temporada 2021.

Com essas mudanças, o GP de São Paulo voltaria a ser a penúltima etapa da temporada, sendo realizada antes apenas de Abu Dhabi. Sua data provisória seria 13 de novembro, o mesmo final de semana da prova deste ano.

Temendo choques com a Copa do Mundo de Futebol, a F1 deve abreviar a temporada 2022. Diferentemente de anos anteriores, com provas indo até próximo de 15 de dezembro, a realização do evento no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro deve forçar a categoria a encerrar mais cedo. Com isso, o GP de Abu Dhabi passa para 20 de novembro.

Veja o provável calendário da temporada 2022:

Data Grande Prêmio 20 de março GP do Bahrein 27 de março GP da Arábia Saudita 10 de abril GP da Austrália 24 de abril GP da China 08 de maio GP de Miami 22 de maio GP da Espanha 29 de maio GP de Mônaco 12 de junho GP do Azerbaijão 19 de junho GP do Canadá 03 de julho GP da Grã-Bretanha 10 de julho GP da Áustria 17 de julho GP da França 31 de julho GP da Hungria 28 de agosto GP da Bélgica 04 de setembro GP da Holanda 11 de setembro GP da Itália 25 de setembro GP da Rússia 02 de outubro GP de Singapura ou GP da Turquia 09 de outubro GP do Japão 23 de outubro GP dos Estados Unidos 30 de outubro GP do México 13 de novembro GP de São Paulo 20 de novembro GP de Abu Dhabi Documentário sobre SCHUMACHER na Netflix VALE A PENA? Confira os pontos altos e baixos do filme Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1 Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music