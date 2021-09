Carlos Sainz disse estar feliz em ver sua antiga equipe McLaren encerrar sua sequência sem vitórias no GP da Itália de Fórmula 1, apesar do resultado ter sido um grande golpe para a Ferrari no campeonato. O espanhol passou dois anos na equipe britânica antes de decidir se mudar para Maranello, com Daniel Ricciardo vindo da Renault para ocupar seu lugar.

O piloto, que marcou dois pódios para o antigo time e chegou perto de vencer a corrida de Monza no ano passado, atrás do surpreendente Pierre Gasly, disse que estava feliz em ver o australiano dar a sua ex-escuderia o primeiro triunfo em nove anos depois de ter "passado por momentos muito difíceis" durante o período de seca na última década.

"Eles tiveram ainda mais ritmo do que no ano passado [em Monza]", disse Sainz. "Acho que na última temporada tivemos um bom desempenho, mas não tanto como apresentaram em 2021. Acho que eles conseguiram fazer um fim de semana sólido. Por isso, os parabenizo."

"É uma equipe que, como sabem, tenho muito apreço. E, de alguma forma, ficarei feliz pelos meus ex-engenheiros e as pessoas com quem trabalhei. Eles têm se esforçado muito e passaram por momentos muito difíceis. É bom ver algo histórico como uma vitória da McLaren novamente."

Ao mesmo tempo, os massivos 45 pontos da rival - pela dobradinha com Lando Norris - é um grande golpe para Sainz e Ferrari, que lutam pelo terceiro lugar no campeonato de construtores.

A McLaren tinha dificuldades desde a pausa de agosto e viu a escuderia italiana abrir vantagem, mas voltou depois do fim de semana dos sonhos em Monza e agora está 13,5 pontos à frente antes das oito corridas finais do ano.

"Infelizmente, eles estão na batalha conosco e é o pior resultado possível que poderíamos ter para o P3 do mundial de construtores", admitiu o espanhol. "No entanto, ainda estamos ao seu alcance. Aproveitaram as suas oportunidades e parabéns a eles. Vamos tentar voltar na Rússia."

