F1: A mensagem que Jules Bianchi jamais respondeu a seu pai

No chuvoso GP do Japão de Fórmula 1 de 2014, a décima quinta corrida da temporada, Jules Bianchi sofreu um acidente grave que mais tarde, após nove meses em coma, custaram-lhe a vida no hospital de Nice, onde morreu em 17 de julho de 2015.

Quase um ano após a morte do piloto, em 2016, seu pai revelou em entrevista à CNN que ele chorava "todos os dias" e um detalhe privado com uma revelação comovente.

"Todo dia, todo momento, eu vejo a foto dele, eu choro. Não é uma coisa normal perder seu filho", disse o pai do falecido piloto. "É uma situação muito difícil para todas as famílias que perderam um. Para mim é muito difícil e para sua mãe também."

Última conversa de Jules Bianchi

O pai de Bianchi também revelou o que disse ao filho na última vez que tiveram contato antes do acidente no circuito de Suzuka. Não era nada especial, mas a rotina que seguia antes de cada GP.

Apenas 24 horas antes do evento em que o francês bateu em um trator que estava trabalhando para recuperar o carro de Adrian Sutil, ele havia enviado sua mensagem usual.

"Estou com você. Amanhã estarei com você em seu carro", escreveu Philippe.

Bianchi não respondeu e seu pai confessou que era a primeira vez que ele não fazia isso. "Talvez soubesse que havia um problema...", comentou.

A demanda

Após uma revisão do que aconteceu no acidente de Bianchi no Japão; A FIA publicou em dezembro de 2014 um relatório para chegar a uma conclusão sobre o acidente, onde destacou que Bianchi não havia piloto devagar o suficiente para evitar a perda de controle de seu carro, o que o levou a bater no trator.

O veredito irritou a família do francês, que entrou com uma ação judicial para saber a verdade sobre o acidente.

"Perdi a coisa mais importante da minha vida e não tenho mais nada a perder", disse Philippe sobre o processo contra a federação, a equipe Marussia e a Formula One Management (FOM). "Quero que a memória de Jules esteja preservada. Não posso aceitar o que foi dito sobre ele."

"Ele era um filho muito, muito bom. Um bom homem e um grande amigo. Eu sei porque os amigos dele falam comigo e me dizem o quão especial ele era", concluiu.

Jules Bianchi permanece em nossa memória todos os dias, sete anos depois. O brilhante jovem piloto é o último a morrer durante uma corrida de Fórmula 1 e esperamos que seja assim para sempre. Forever Jules.

