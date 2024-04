Charles Leclerc homenageará Jules Bianchi no GP do Japão de Fórmula 1 ao usar um capacete pintado nas cores de seu falecido amigo.

Bianchi sofreu um grave acidente nas últimas voltas do GP do Japão de 2014 e morreu em julho do ano seguinte.

Ele atuou como mentor do jovem Leclerc, que o considerou um “divisor de águas” em sua carreira. Suas famílias eram e continuam próximas.

Embora o evento de Suzuka de 2014 tenha sido realizado em outubro e não em abril, a corrida de 2024 marca o 10º aniversário do acidente do francês.

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Charles Leclerc

Leclerc baseou seu capacete de homenagem no design usado por Bianchi na Marussia em 2014, e inclui o número #17, que foi retirado de uso pela FIA.

“É claro que é um lugar muito especial, e sempre que chego aqui tenho Jules em algum lugar em minha mente”, disse Leclerc quando questionado pelo Motorsport.com sobre o aniversário.

“Obviamente, penso muito em Jules, porque ele foi a pessoa que me ajudou a chegar aqui.

“Em 2010 ele conversou com Nicolas [Todt], meu empresário, para que eu tivesse apoio para chegar à F1. E ele foi um divisor de águas na minha carreira.

Jules Bianchi (FRA) Marussia F1 Team MR03. Photo by: Andre Vor / Sutton Images

“E antes disso sempre fomos extremamente próximos, e nossas famílias ainda estão sempre muito próximas.

“Portanto, é um lugar muito especial para estar. Terei um capacete para ele neste fim de semana e, claro, como sempre, ele está sempre no meu coração e será muito importante fazer um bom desempenho neste fim de semana”.

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Charles Leclerc

Os dois pilotos franceses no grid atual também prestaram homenagens a Bianchi em Suzuka, com Esteban Ocon sugerindo que ele era um potencial campeão mundial.

“Foi um dia trágico”, disse Ocon quando questionado sobre suas memórias. “Acho que o que aconteceu com Jules é algo que nos deixa todos tristes.

“Jules representou para nós a esperança do automobilismo francês. Ele era o jovem que estava chegando, com certeza teria sucesso e provavelmente seria campeão em algum momento. Era assim que o víamos chegando.

“E mais do que isso, por eu ter pilotado muito em Brignoles [circuito de kart], vê-lo pilotando, estar com o Charles quando éramos mais novos, é obviamente triste vir aqui e lembrar dele.

“Mas obviamente precisamos continuar correndo, é isso que ele teria feito e é isso que faremos”.

O companheiro de equipe de Ocon, Pierre Gasly, lembrou-se de Bianchi como alguém que inspirou os jovens pilotos franceses.

Jules Bianchi, Marussia MR03 Ferrari. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Definitivamente, Jules sempre será lembrado por quem ele era”, disse Gasly. “Obviamente, como piloto, mas também como ser humano, ele foi extremamente gentil.

“Ele foi um exemplo para muitos pilotos, mas especialmente na França. Lembro-me de quando estávamos na equipe francesa, como todos os jovens pilotos, com Anthoine [Hubert], Esteban e muitos outros jovens, obviamente o considerávamos o próximo grande sucesso na F1, porque acho que todos concordam que ele chegaria na Ferrari.

“Então é definitivamente muito, muito triste lembrar o que aconteceu. Acho que ele deixou sua marca na F1, e com certeza sempre me lembrarei dele”.

