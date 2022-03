Carregar reprodutor de áudio

Em 2021, a Haas não sem dinheiro por pouco. O proprietário da Uralkali, Dmitry Mazepin, ficou insatisfeito com o fato de seu filho Nikita Mazepin ter um chassi "mais pesado" em relação ao carro do companheiro de equipe na Fórmula 1, Mick Schumacher. E no início de março, alguns jornalistas ficaram sabendo de parte do que foi essa pequena batalha nos bastidores.

"É a mesma máquina", disse o chefe da escuderia, Günther Steiner, na época. No entanto, ele não conseguiu convencer a família do piloto russo.

Durante o GP da Espanha, em uma conversa com o conselheiro da Haas, Jesper Carlsen, o pai de Nikita, Dmitry - que é dono de meio período de uma participação importante no patrocinador master da equipe, alertou a Haas que isso não deveria continuar.

"Haverá grandes problemas com dinheiro", disse ele ao site RaceFans. "Eles vão decidir o que fazer, porque não vamos mais pressioná-los a tentar algo. Já fizemos isso em três corridas e, se removermos o logo da Uralkali, vamos parar de correr."

"Troque o carro. Todo mundo sabe que alguém tem uma vantagem [para Schumacher]", acrescentou.

Carlsen disse a Steiner que Mazepin "enviaria uma carta oficial" sobre sua "aposentadoria" da F1, pois "acha que há uma diferença entre as máquinas".

A partir da etapa da Bélgica, três meses após o fim de semana na Espanha, ele recebeu um novo chassi. Em algum momento, Günther também confirmou que um deles era de fato mais pesado que o outro: no entanto, garantiu que eram revezados entre os pilotos.

Nikita pilotou este carro quase durante toda a segunda metade da temporada, até o GP do Catar. E durante uma das sessões de treino livre no circuito de Losail, ele danificou o chassi e não conseguiu restaurá-lo antes do final da temporada.

Mercedes e Red Bull DISCORDAM sobre Ferrari, que tem ESTRATÉGIA diferente de rivais nos TESTES da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: