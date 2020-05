F1 "aguarda detalhes" sobre quarentena anunciada no Reino Unido

Ao contrário de muitos outros países, o Reino Unido não impôs restrições de viagem desde o início da crise do coronavírus. No entanto, na semana passada, surgiu a possibilidade de uma quarentena de 14 dias, envolvendo auto-isolamento em um endereço específico fornecido na chegada, no final de maio ou no início de junho.

Em discurso à nação já na noite deste domingo, o primeiro-ministro, Boris Johnson, confirmou que uma quarentena estava chegando "em breve", embora ele não tenha dado mais detalhes.

Se continuar em julho, essa medida poderia, em teoria, ter um impacto nos planos da F1 no campeonato mundial de 2020.

A intenção é realizar duas corridas no Red Bull Ring em 5 e 12 de julho, seguidas por mais duas corridas em Silverstone. Todo o circo da F1 teria que entrar no país entre os eventos austríaco e britânico, juntamente com os envolvidos das F2, F3 e Porsche Supercup, todos os quais fazem parte dos planos.

Um porta-voz da F1 disse ao Motorsport.com: "Vamos esperar para ver os detalhes e estamos discutindo com o governo sobre nossos planos de reiniciar as corridas com segurança".

A estratégia da F1 se baseia em testes rigorosos de Covid-19 de todo o pessoal e entende-se que a esperança é que aqueles capazes de apresentar resultados negativos estejam isentos pelas autoridades do Reino Unido, permitindo que eles entrem no país sem restrição.

VÍDEO: Top-5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1