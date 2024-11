Já são cinco bandeiras vermelhas registradas na sessão classificatória para o GP de São Paulo de Fórmula 1. Com a chuva caindo forte sobre Interlagos na manhã deste domingo, agora foi a vez de Alex Albon ir parar no muro.

Poucos minutos após a pista ser liberada como consequência do acidente de Fernando Alonso, foi a vez de Albon causar a quinta interrupção do quali.

O piloto da Williams vinha pela reta principal e acabou acertando o fim do muro no lado direito. Dali, o tailandês perdeu o controle do carro e rodou, batendo de frente e de traseira no começo do S do Senna, sendo a pancada mais forte da classificação até aqui.

Pelo rádio, o tailandês avisou que estava ok e que havia sido um problema nos freios o motivo por trás da batida.

A sessão classificatória da F1 em Interlagos está sendo realizada na manhã deste domingo após a forte chuva cair sobre o autódromo da tarde de sábado, levando ao adiamento do quali.

