Após fortes chuvas forçarem a mudança do quali da tarde de sábado para a manhã deste domingo, o GP de São Paulo de Fórmula 1 finalmente tem seu grid definido no Brasil: e quem cravou a pole position após uma classificação no molhado em Interlagos foi o piloto britânico Lando Norris, da McLaren.

A segunda posição do grid ficou com o inglês George Russell, da Mercedes. O top 3 foi completado pelo japonês Yuki Tsunoda, da RB. Ele ficou à frente do francês Esteban Ocon, da Alpine. Liam Lawson, noezelandês da RB, é quinto. Já o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, é sexto (grid todo no final).

Quem se deu mal no grid de largada foram o holandês Max Verstappen, que iria partir somente de 17º com a Red Bull, e o britânico Lewis Hamilton, que começa a corrida deste domingo, às 12h30, do 15º lugar com a Mercedes. Com Alex Albon fora da corrida e Sainz largando do pitlane, ambos sobem duas posições, indo para 15º e 13º, respectivamente. Segundo Reginaldo Leme, é a primeira vez na história da F1 com ambos fora do Q3, aliás.

O classificatório

Logo no início do Q1, primeiro de três segmentos da tomada de tempos da F1, o argentino Franco Colapinto perdeu controle de sua Williams e bateu na barreira da Curva do Sol, gerando a interrupção do treino classificatório, com a bandeira vermelha tremulando. O resgate foi rápido e a sessão foi retomada.

A chuva seguiu e a classificação continuou desafiadora, com diversos pilotos escapando, mas sem novas batidas. A reta final do Q1 foi dramática, com Norris avançando ao Q2 em 15º, na última posição possível. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou atrás de Lando e foi eliminado: "O carro estava inguiável".

Os outros eliminados foram: Oliver Bearman, britânico da Haas que larga em 17º; Colapinto, que sai de 18º após conseguir fazer uma volta rápida antes de bater; Nico Hulkenberg, alemão da Haas que parte de 19º; e Zhou Guanyu, chinês da Sauber que completa o grid no Autódromo José Carlos Pace.

Q2

No começo do segmento intermediário da sessão, Piastri trocou os pneus de chuva extrema usados até então para os compostos intermediários e fez o tempo mais rápido logo de cara, fazendo com que todo o grid copiasse o australiano. Mais adiante, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, rodou no S do Senna'.

Sainz colidiu na barreira e gerou nova bandeira vermelha, a segunda interrupção do quali. Na retomada, os pilotos foram com tudo e o canandense Lance Stroll, da Aston Martin, bateu após o S do Senna: nova paralisação.

O grande prejudicado foi o atual tricampeão da F1 e líder de 2024, Max Verstappen: o piloto da Red Bull estava em volta lançada quando Stroll bateu e, como a interrupçãõ veio no fim do Q2, o holandês não pôde completar seu giro, ficou em 12º e, punido em 5 posições por troca de motor, largaria apenas em 17º, mas pode largar duas posições à frente, por conta de Albon e Sainz.

Q3

O terceiro e último segmento da classificação também foi marcado por uma batida: o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, bateu na saída do Bico de Pato após perder o controle de seu AMR24 e rodar.

Após algum tempo com a sessão parada para reparo das barreiras, os pilotos voltaram à pista com pouco mais de 6min para o final da classificação e foi a vez do anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, bater forte no final da reta principal, causando a quinta interrupção do quali a 3min do fim -- antes, Tsunoda escapou, mas conseguiu evitar um acidente mais forte na zona sul da capital paulista. No fim, ninguém conseguiu superar a marca de 1min23s405 de Norris nas voltas finais e ele larga na pole.

Veja o grid de largada para o GP de São Paulo no Motorsport.com:

