Não perca as contas: quarta bandeira vermelha causada na classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1. Desta vez, causada por Fernando Alonso.

O Q3 mal tinha começado quando o espanhol da Aston Martin rodou várias vezes na curva do "Mergulho" e acertou a barreira de pneus em cheio. O traçado extremamente escorregadio - por conta da chuva que insiste em cair - deixou a classificação 'espinhosa' para os pilotos.

Como resultado: quatro bandeiras vermelhas. Uma causada por Franco Colapinto no Q1, a outra por Carlos Sainz no Q2 e a terceira por Lance Stroll, na reta final da segunda parte da classificação em São Paulo.

