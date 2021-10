F1: Albon desmente boatos sobre pressão de Verstappen na Red Bull

A Red Bull ficou conhecida nos últimos anos por ser uma "cadeira elétrica" para o segundo piloto na Fórmula 1. As "vítimas" mais recentes foram Pierre Gasly, rebaixado para a AlphaTauri no meio da temporada de 2019, e Alexander Albon, que perdeu o assento em 2021 para Sergio Pérez. Apesar disso, o anglo-tailandês afirmou em entrevista que não existe pressão por parte de Max Verstappen.

É notório que o holandês é o preferido da escuderia desde os tempos com Daniel Ricciardo, mas segundo seu ex-companheiro em 2020 e futuro piloto da Williams, as dificuldades são proporcionadas pelo o que o próprio piloto causa a si mesmo.

"Para ser sincero, todas as histórias sobre pressão são um pouco de mito", disse Albon ao Motorsport-Total. "O ponto principal é que o piloto se pressiona, isso vem de dentro. Você ainda está aqui para desempenhar e executar bem o seu trabalho. Então, quando eu piloto no DTM, me coloco sob pressão também."

Albon, que voltará à F1 em 2022 pela Williams, correu na lendária categoria de carros de turismo em 2021 e vem tendo um bom desempenho em seu ano de estreia, com uma vitória, quatro pódios e o quinto lugar na classificação de pilotos até o momento. Ele comparou as atividades de cada uma das divisões.

"Eu não piloto tanto quanto gostaria", comentou. "Nem tenho dias de testes na Fórmula 1, só tive três neste ano, mas os carros de GT são diferentes. Se você é bom no DTM, não significa nada para a F1. Como um piloto, você quer ser bom em todo lugar."

