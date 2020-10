Mesmo com seu primeiro pódio na Fórmula 1, Alex Albon vê a concorrência aumentar para sua vaga na Red Bull em 2021, com Helmut Marko falando inclusive que a equipe considera olhar para fora da Academia, em nomes como Nico Hulkenberg e Sergio Pérez. Mas o tailandês afirma que não sente nenhuma pressão extra no momento.

Apesar de falar que tudo depende de Albon melhorar os resultados, Marko falou que não descarta trazer um piloto de mais experiência para correr ao lado de Max Verstappen, visando uma competição mais forte pelo Mundial de Construtores de 2021.

Marko também confirmou recentemente que a equipe havia falado com Hulkenberg sobre a possibilidade do alemão ser reserva da Red Bull em Nurburgring após Albon apresentar um teste inconclusivo de Covid-19.

Em anos recentes, a Red Bull vem sofrendo para encontrar um segundo piloto que consiga bater de frente com Verstappen, com Daniil Kvyat e Pierre Gasly sendo relegados à AlphaTauri.

Em 2020, Albon tem uma grande diferença para o holandês, tendo apenas 64 pontos contra 147 do companheiro, terceiro colocado no Mundial de Pilotos. Na última corrida, em Nurburgring, sua estratégia foi comprometida por uma travada nos pneus que levou a uma parada antecipada.

"A situação é a mesma. Obviamente estou tentando dar o meu melhor. E sinto muito apoio de todos da equipe. No meu lado, é foco nas próximas corridas. Sei que tenho que melhorar e estou motivado para isso. Em termos de pressão, ela sempre existe, não há nada extra".

Albon disse também que não está considerando outras opções: "Meu foco é neste ano. Obviamente quero seguir com a equipe. Estou dando o meu melhor para isso. Então não tem nada de fora atuando. Estou focado em mim e em entregar o melhor resultado".

"Minha classificação está melhorando ao longo do ano. As corridas também não foram tão ruins. As Renaults e Ferraris parecem largar melhor, então sempre tenho que correr para alcançá-las".

"Eu preciso principalmente ter uma largada melhor e fazer corridas mais limpas. Tenho certeza que assim os resultados virão".

