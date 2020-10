A Mercedes está em uma de suas temporadas mais dominantes na Fórmula 1 e bem encaminhada para garantir a sétima dobradinha consecutiva de títulos no Mundial. E um deles, o de Construtores, pode chegar já neste fim de semana, em Portugal, mas, para isso, dependerá de uma boa combinação de resultados.

No momento, a Mercedes tem 391 pontos no Mundial de Construtores contra 211 da Red Bull. A diferença é de 180 pontos sendo que, ao final desta etapa, com cinco provas para o fim da temporada, haverão no máximo 220 em disputa.

São quatro combinações possível para que a Mercedes erga sua sétima taça de construtores consecutiva. Na primeira, Hamilton e Bottas precisam fazer uma dobradinha no GP com um dos dois fazendo também a volta mais rápida, enquanto a dupla da Red Bull, Verstappen e Albon, não podem somar mais do que quatro pontos. Caso não consigam o ponto da volta mais rápida, a segunda possibilidade é com a equipe rival não marcando mais do que três pontos.

Nas outras duas possibilidades, Hamilton e Bottas podem terminar em primeiro e terceiro. Assim, a Red Bull não poderia pontuar, ou marcar no máximo um ponto se um dos pilotos da Mercedes fizerem a volta mais rápida.

Mesmo se não garantir o hepta neste fim de semana, tudo parece bem encaminhado para a equipe, sendo apenas questão de tempo. Com isso, a Mercedes pode fazer outro tipo de história: no momento, a equipe alemã está empatada com a Ferrari com a maior sequências de títulos de construtores consecutivos para cada, com seis.

A Ferrari venceu o Mundial entre 1999 e 2004, enquanto a Mercedes dominou de 2014 a 2019. Com isso, a equipe alemã se tornaria a recordista isolada.

E esse é apenas um dos motivos pelo qual o GP de Portugal pode ser especial para a Mercedes: caso vença pela oitava vez nesta temporada, Lewis Hamilton pode superar Michael Schumacher, tornando-se o piloto mais vitorioso da história da F1, com 92 triunfos contra 91 do alemão.

