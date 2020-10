Em meio às especulações sobre o mercado da Fórmula 1 para 2021, o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, voltou a falar do alemão Nico Hulkenberg e do mexicano Sergio Pérez como opções da equipe para a próxima temporada.

O dirigente também 'colocou' o japonês Yuki Tsunoda como piloto da AlphaTauri, o 'time B' do grupo de energéticos. A declaração coloca pressão sobre o tailandês Alex Albon, titular da Red Bull desde 2019, e no russo Daniil Kvyat, que pode estar encerrando seu ciclo na F1.

“Se Albon continuar a se desenvolver e melhorar, então ele é candidato a um dos nossos carros em 2021. Nas curvas rápidas, Albon está no nível de Max [Verstappen, holandês que tem contrato com a Red Bull até o fim de 2023]. Mas ele tem uma, duas curvas em que perde um tempo desproporcional”, afirmou Marko em entrevista à Sky Sports da Alemanha nesta segunda-feira.

“Se Albon não atingir nossas expectativas, teremos de olhar para fora de nosso programa. Somos fortes, podemos 'sair de nossas sombras' e aí há dois candidatos conhecidos: [Sergio] Pérez e [Nico] Hulkenberg", disse o dirigente, colocando pressão sobre Albon.

Questionado sobre Tsunoda na AlphaTauri, Marko respondeu: "No momento, só temos ele de candidato a uma vaga na F1. O plano é colocá-lo na AlphaTauri. Só precisa dos pontos para a superlicença."

Por ora, o japonês, que integra o programa de jovens pilotos da Red Bull e é 'apadrinhado' pela Honda, tem a pontuação necessária para conseguir a 'habilitação' para guiar na categoria máxima em 2021.

A 'bola da vez' para a entrada de Tsunoda na AlphaTauri é Kvyat, que fez um começo de temporada ruim e viu o companheiro Pierre Gasly vencer o GP da Itália. O francês, inclusive, é cotado para uma volta à Red Bull e até para uma ida para a Renault.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?

Your browser does not support the audio element.

.