F1: Alfa Romeo anuncia renovação da parceria com a Sauber

A Alfa Romeo seguirá na Fórmula 1. A marca italiana confirmou nesta quarta (14) a renovação com a Sauber em um acordo de múltiplas temporadas, que, segundo apurado, deve valer até o final de 2024.

O acordo começou como um patrocínio máster em 2018 mas, pelos últimos três anos, a Sauber passou a ser chamada de Alfa Romeo.

As negociações sobre a renovação do acordo se estendiam por vários meses, e o novo regulamento, que será introduzido no próximo ano, ajudou a encorajar a Alfa a seguir no esporte.

A confirmação significa que a equipe seguirá empregando pelo menos um piloto da Academia da Ferrari nos próximos anos. No momento, essa vaga é de Antonio Giovinazzi, com Callum Ilott como reserva. Mick Schumacher e Robert Shwartzman também são candidatos em potencial.

"Como uma marca automotiva italiana histórica, a Alfa Romeo nasceu na pista de corridas", disse o CEO da Alfa Jean-Philippe Imparato. "Hoje, temos orgulho por seguir honrando esse DNA, colocando-o no centro do futuro de nossa marca. Somos guiados pela paixão e excelência".

"A F1 representa um laboratório de ponta para a eletrificação futura de nossa área, totalmente coerente com nossa visão para os próximos anos. Além disso, o esporte a motor traz uma exposição global incomparável que queremos aproveitar para um futuro bem-sucedido".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41,Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Erik Junius

Chefe de equipe, Frédéric Vasseur disse: "A Alfa Romeo tem sido uma companheira incrível nos últimos anos, e estamos ainda mais animados sobre os capítulos que estão por vir".

"O novo regulamento nos dá uma chance de dar mais um passo adiante e firmemente acredito que estamos no lugar perfeito para termos grandes ganhos juntos. Mal podemos esperar pelo nosso futuro juntos, seguindo adiante até atingir a frente do grid".

"Esse relacionamento também é muito importante para nossa companhia como um todo, além da pista: o trabalho que fizemos no mundo automotivo mostrou a extensão de nossas habilidades de tecnologia e manufatura com a Sauber Engineering e estamos confiantes que podemos seguir trabalhando com a Alfa Romeo em projetos novos e existentes que moldarão o futuro da indústria".

"A Alfa Romeo não é apenas uma importante parceira do trabalho, mas uma marca que mostra a nossa seriedade. Continuar o trabalho juntos nos permitirá ter um ambiente estável, algo que mostra uma parceria real que transcende o patrocínio".

"Ambos estamos comprometidos a moldar a equipe e a marca, trazendo a Alfa Romeo de volta ao topo da família do esporte a motor; para a equipe, a melhora na imagem também é imensa".

Até aqui, a Alfa Romeo vive um ano melhor que 2020, mas segue no fundo do grid, com apenas dois pontos conquistados nas nove primeiras corridas e a nona posição do Mundial de Construtores.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.