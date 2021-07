O ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard acredita que Lewis Hamilton está “realmente saboreando o desafio” que está enfrentando contra Max Verstappen na temporada de 2021.

Coulthard disse que viu “um Lewis diferente neste desafio” e acredita que o piloto da Mercedes está “muito motivado” na luta pelo título.

A Red Bull vai para a corrida de Silverstone neste final de semana com 44 de vantagem sobre a equipe alemã no campeonato de construtores, enquanto os 182 pontos de Verstappen na classificação de pilotos o colocam 32 à frente de Hamilton.

O ex-piloto de F1, Coulthard, acredita que Verstappen e seu time “estenderam” a carreira de Hamilton na categoria.

“O que eu observei, se você olhar para as últimas corridas que ele perdeu, ele tem estado muito mais calmo e magnânimo na derrota do que vimos”, disse.

“Às vezes, quando ele era batido por Nico quando eram companheiros de equipe, ele ficava um pouco agitado, uma criança um pouco mimada, piloto multimilionário."

“Eu não vi isso. O que vi é uma elegância, vi uma confiança, vi um Lewis diferente neste desafio."

“Portanto, acho que ele está realmente saboreando o desafio. Claro que ele quer um título, quem não quer? Claro que ele quer vencer, quem não quer? Mas ele obteve tantas vitórias."

“Acho que pelo fato dele estar fechado por mais dois anos, ele está muito motivado pelo desafio."

“Acho que Max Verstappen e Red Bull este ano estenderam sua carreira, eu realmente acredito nisso, porque se ele não ganhar este ano, não acho que ele vai sair no inverno chorando muito."

"Acho que ele vai dizer 'como uma equipe que não cumprimos, como podemos fazer melhor no próximo ano?'

“Eu só acho que ele é um piloto de raça - a forma como ele foi criado por sua família, foco total, dedicação total."

Coulthard também disse que se sente "um pouco como se a Mercedes tivesse que entregar este fim de semana, parece que Lewis tem que entregar este fim de semana", depois que o holandês da Red Bull venceu as últimas três corridas - uma na França e a dupla na Áustria.

“Estou muito curioso, porque obviamente Toto acredita no desempenho do carro”, disse.

“A equipe fez tantas análises e entendeu onde seus carros estão tendo um bom desempenho e saberão com uma precisão razoável, tirando o tempo e vários outros fatores e variáveis, onde eles podem esperar um desempenho."

“Então parece um pouco que a Mercedes tem que entregar neste fim de semana, parece que Lewis tem que entregar neste fim de semana, porque Max não tem medo de ninguém, ele é um vencedor nato, ele está na crista de uma onda agora, e ele não vai se incomodar com muitos Union Jacks."

“Acho que é um fim de semana muito importante para o campeonato", concluiu.

