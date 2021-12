Aproximando-se do evento final de uma emocionante temporada em igualdade de pontos, Max Verstappen e Lewis Hamilton lutarão pelo título de campeão da Fórmula 1 com a quase única regra de que quem terminar à frente do outro em Abu Dhabi no próximo domingo (12) será coroado. Com isso, Alain Prost, que protagonizou rivalidade semelhante com Ayrton Senna, deseja uma final que termine da "melhor maneira possível".

Antes de saber se o holandês se tornará o 34º campeão ou se o britânico se consagrará como o único piloto com oito títulos, resta escrever o cenário da última corrida. E o mínimo que podemos dizer é que o contexto deste teste decisivo é muito tenso.

Os eventos de Jeddah são obviamente lembrados e alguns fãs e observadores não descartam que Yas Marina tenha um novo episódio potencialmente explosivo, em linha com momentos históricos, mas altamente polêmicos.

Quando voltamos à hora de decidir o vencedor, muitos pensam nos confrontos decisivos dos anos 1989 e 1990, entre Prost e Senna.

Em entrevista ao veículo de seu país Canal+, o francês regressou está ansioso com a situação do campeonato, embora espere que tudo acabe bem: "Fabuloso até agora, com pequenas peculiaridades, momentos um pouco polêmicos, mas não dá para ter uma disputa tão acirrado sem um pouco disso".

"No entanto, não precisa terminar mal. Um deles será um supercampeão mundial e os times também, com tudo o que mostraram este ano. São duas equipes de ponta [Mercedes e Red Bull], no topo da lista."

Para o tetracampeão da F1, o que aconteceu em Jeddah, junto a uma temporada marcada por vários confrontos e manobras questionáveis, ​​tende a demonstrar que a intensidade do duelo Verstappen-Hamilton vai além de seu confronto com Senna.

"Quando eu vi a corrida no domingo, queria deixar uma mensagem de que, com Ayrton, eu diria: 'Veja, Ayrton, éramos apenas crianças comparado a isso', porque uma coisa absolutamente incrível está acontecendo, então vamos tentar vivê-la bem e da melhor maneira possível até o fim."

