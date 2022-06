Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado a Fórmula 1 voltou à ação em Montreal, para o terceiro treino livre antes do GP do Canadá. A chuva foi a grande protagonista, fazendo com que os pilotos tivessem um cenário bastante diferente do de ontem.

Fernando Alonso colocou o velho talento à prova e liderou a sessão, com 1min33s836 em um breve momento em que os pilotos conseguiram utilizar pneus intermediários. Pierre Gasly foi o segundo colocado, seguido de Sebastian Vettel, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Max Verstappen foi apenas o nono colocado, dando poucas voltas rápidas na sessão. Charles Leclerc não marcou tempo, fazendo apenas voltas de instalação em seu carro, já que ele terá uma unidade completamente nova na corrida e largará na última fila.

O Treino

A chuva assolou o circuito Gilles Villeneuve antes e durante a sessão, fazendo com que poucos carros tentassem tempos, mesmo com pneus de chuva. Magnussen liderou a tabela com 1min39s148 nos 10 primeiros minutos. Nesta altura, apenas cinco carros marcaram volta rápida.

Aos poucos, mais competidores tentavam marcar seus tempos com o asfalto ainda muito molhado.

Sainz marcou 1min35s858 e liderou boa parte da primeira metade, seguido por Alonso, Russell, Gasly e Ocon. Verstappen saiu dos pits apenas depois de 30 minutos, mas sem fazer volta rápida.

Vettel assumiu a liderança com 40 minutos de sessão, ao marcar 1min35s821.

Faltando 17 minutos para o final, Alonso foi o primeiro a apostar nos pneus intermediários. Sainz o seguiu.

O espanhol se deu bem e assumiu a liderança com 1min34s836. Vettel e Gasly também optaram por pneus faixa verde.

Mas Alonso voltou a baixar sua marca na sequência, com 1min34s229.

A alegria do piloto da Alpine durou pouco, com Vettel reassumindo a primeira posição com 10 minutos para o final, ao marcar 1min33s891.

Alonso não estava disposto a largar o desafio da liderança de um treino livre. Já nos minutos finais, ele melhorou para 1min33s836.

Faltando menos de sete minutos, Magnussen passou reto na curva 1 e foi parar na grama, trazendo a bandeira amarela local. Quem rodou no final foi Verstappen no mesmo local do dinamarquês.

A chuva voltou a apertar nos minutos finais e a tabela de tempos praticamente não mudou. Alonso confirmou a P1, seguido de Gasly, Vettel, Ocon e Ricciardo.

O treino de classificação para o GP do Canadá acontece neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

Resultados

