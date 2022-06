Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc largará do final do grid para o GP do Canadá de Fórmula 1, depois de a Ferrari optar por novos componentes da unidade de potência.

O piloto monegasco, que está lutando com Max Verstappen pelo título mundial, já estava com uma queda de 10 posições no grid, como resultado de uma nova unidade eletrônica de controle.

No entanto, durante os últimos treinos livres, a FIA confirmou que Leclerc levará vários novos componentes da unidade de potência para o restante do fim de semana de Montreal.

O novo motor de combustão interna, turbo, MGU-H, MGU-K é suficiente para significar que Leclerc largará da última fila do grid ao lado de Yuki Tsunoda da AlphaTauri – que também tem um novo motor instalado.

O companheiro de equipe de Leclerc, Carlos Sainz, também levou uma nova unidade de combustão interna, que é sua terceira e última da temporada, ele não esteja sujeito a nenhuma penalidade.

A decisão da Ferrari de dar a Leclerc um motor novo para o GP do Canadá ocorre após uma série de duas falhas nas últimas três corridas.

Ele abandonou da liderança nos GPs da Espanha e do Azerbaijão com problemas nas unidades de potência.

Na Espanha, o problema fez com que ele perdesse um turbo e um MGU-H, enquanto a falha em Baku garantiu que a unidade de potência não pudesse ser reparada.

Leclerc passando para seus componentes extras nesta fase do ano, aliado às derrotas anteriores, significa que, com mais de metade da temporada pela frente, ele provavelmente terá que sofrer mais penalidades antes do final da campanha.

Embora Leclerc tenha ficado desapontado com a recente queda no desempenho, ele disse que o ritmo promissor do carro – que foi o mais rápido no geral recentemente em uma única volta – o encoraja para o futuro.

“Estamos cientes do ritmo que existe no carro. Então, encontramos confiança nisso”, disse ele ao Motorsport.com.

“Sabemos que obviamente a confiabilidade foi um problema nas últimas três corridas, mas o desempenho está lá. Portanto, sabemos que sempre que corrigirmos esses problemas, estaremos lá lutando com a Red Bull pelo campeonato.

“Estou confiante com esta equipe, porque eles estão dando 200% como sempre, obviamente, e tenho certeza de que, assim que resolvermos nossos problemas, poderemos recuperar a Red Bull.”

