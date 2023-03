Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin é uma das grandes surpresas neste começo de temporada da Fórmula 1. O time de Silverstone escalou o pelotão, indo da sétima posição no Mundial de 2022 para ficar atrás apenas da Red Bull, superando rivais como Ferrari e Mercedes. Mas, para Fernando Alonso, a equipe ainda não é capaz de lutar vitórias por si só, precisando contar com dias ruins do time austríaco para isso.

A boa forma da Aston vem em um momento na qual Toto Wolff, da Mercedes, vem falando abertamente sobre a equipe jogar fora o conceito atual do carro. As duas estão empatadas no Mundial de Construtores, com 38 pontos cada.

Já Carlos Sainz afirma que a Ferrari precisa atualizar o SF-23 para lutar pelo vice no Mundial, em vez de depender apenas de pequenas modificações, como pensava antes que seria.

Mesmo com esse crescimento, Alonso ainda reconhece que é preciso de uma "ajuda" da Red Bull, em termos de erros ou abandonos, para que a Aston possa vencer este ano.

"Precisamos de ajuda deles, mas isso pode acontecer eventualmente, quando eles não conseguirem terminar em primeiro e segundo", disse Alonso em resposta aos comentários de Max Verstappen sobre a Aston vencer em 2023.

"Um dia é o pitstop, no outro é o câmbio. Max teve o problema [na classificação em Jeddah] e, se fosse na corrida, teria que abandonar. Então há algumas corridas em que a confiabilidade ou algo do tipo poderia nos ajudar e, com sorte, aproveitaremos a oportunidade nessas corridas".

O bicampeão acrescentou que sente que o AMR23 estava mais próximo da Red Bull em ritmo de corrida em Jeddah em comparação ao Bahrein.

"Um pouco mais próximos. No Bahrein, eles estavam bem mais à frente. Aqui eles estavam à frente, certamente eram inalcançáveis, mas estávamos mais próximos".

"Então foi bom. Lideramos a corrida [na largada], então temos as primeiras imagens de uma Aston Martin liderando uma corrida de Fórmula 1. Por sorte não será a última".

