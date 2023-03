Carregar reprodutor de áudio

Ninguém disse nada sobre isso. Pelo contrário, a alteração do regulamento técnico foi feita através de uma correção que a FIA comunicou às equipes e que bastou. No entanto, apesar da suposta transparência de que tanto se gaba a Fórmula 1, a "regra" foi revogada em completo silêncio.

Estamos falando da revogação da normativa TD39 que causou tantas discussões no ano passado. A equipe de Nikolas Tombazis decidiu suprimir a métrica AOM com a qual os comissários técnicos controlavam os rebotes para cumprir a regra anti-porpoising que havia entrado em vigor no GP da Bélgica de 2022 em Spa-Francorchamps.

Os motivos são desconhecidos, mas é fácil prever que, para a FIA, a introdução da nova regra aerodinâmica (a elevação do solo em 15 mm e o cotovelo onde o difusor traseiro sobe em 10 mm) teria sido suficiente para controlar aqueles saltos irritantes nas retas, de modo que levou à revogação de um controle que teria mantido os comissários ocupados.

Como o Motorsport.com apurou, o algoritmo não foi levado em consideração em nenhuma das duas corridas desta temporada, depois de já ter sido afrouxado no GP de Singapura para evitar que alguns carros saíssem dos limites da norma.

A medida parece fazer sentido, mas não caiu muito bem que a decisão tenha sido executada no mais absoluto silêncio, como se fosse uma informação ultrassecreta. Os FIA ​​DT (diretiva técnica) são para todos os efeitos extensões do regulamento: não basta baixar o arquivo dos Regulamentos Técnicos 2023 do site da Federação Internacional de Automobilismo para descobrir quais são os regulamentos atuais, porque há anexos que ficam nos papéis que a FIA envia às equipes.

No entanto, apesar do que o corpo diretivo havia pensado originalmente, o porpoising ainda não foi erradicado e os rebotes da Ferrari SF-23 são uma demonstração clara disso, portanto, não seria descartado ver mais mudanças a esse respeito nas próximos semanas e meses se algumas equipes não conseguirem avançar ou, pelo contrário, os rebotes se acentuarem.

Granado projeta temporada 2023 da MotoGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: