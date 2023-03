F1: Estados Unidos manifesta desejo de uma quarta corrida no país

Carregar reprodutor de áudio

O crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos ocorreu de forma exponencial graças ao sucesso da série da Netflix, Drive to Survive . Isso significa que a categoria mais alta do automobilismo deixou de ter um único evento no calendário para desfrutar de três GPs em doze meses.

No entanto, as corridas atualmente realizadas em Austin, Miami e Las Vegas podem ter uma quarta companheira. Um investimento no estado de Nova Jersey converteria um aeroporto que não está mais em uso em uma instalação em Bader Field, em Atlantic City, para sediar corridas de F1.

O projeto já recebeu luz verde, e segundo o NJ.com, um meio dedicado às notícias do estado, garantiu que Bader Field seria um circuito com um custo de cerca de 2.700 milhões de dólares [pouco mais de 14 milhões na taxa de câmbio atual], mas esse valor incluiria o preço de construção dos hotéis e estabelecimentos comerciais na área.

Na noite da última quarta-feira, a Câmara Municipal aceitou a decisão sobre a transformação da zona, segundo a qual, a construção da via e da sua envolvente vai durar entre seis e nove anos. Ou seja, uma quarta da em território norte-americano pode demorar a chegar.

Caso seja firmado um acordo com a Fórmula 1, seria a 13ª pista em toda a história do país a aderir ao calendário, seguindo os passos de Caesar Palace, Indianápolis, Dallas, Detroit, Long Beach, Detroit , Phoenix , Riverside, Watkins Glen, Sebring, Austin, Miami e Las Vegas.

O aeroporto onde pode acontecer a corrida fechou definitivamente em 30 de setembro de 2006, embora tenha sido colocado à venda uma década depois. A menos de um quilômetro da Intracoastal Waterway do icônico Convention Hall, foi a principal pista de pouso dos aviões de Atlantic City na década de 1950 e hoje tem uma vista panorâmica dos cassinos Boardwalk da cidade, algo que foi considerado uma propriedade privilegiada para casas luxuosas ou para mais casinhas de brincar.

