A intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021 vem dividindo a torcida do paddock da categoria. Para Fernando Alonso, o piloto da Red Bull é o melhor do grid na atualidade, explicando os motivos para colocar o holandês à frente de seu ex-companheiro de McLaren.

Com a Red Bull quebrando o incômodo jejum de começar a temporada atrás das rivais, por conta da manutenção do carro de 2020 para este ano, a equipe austríaca conseguiu reduzir a vantagem que a Mercedes havia construído nos últimos anos e bater de frente na luta pelos títulos.

Até aqui, porém, Hamilton e a Mercedes vem levando a melhor, com três vitórias para Hamilton contra uma de Verstappen e uma diferença de 29 pontos no Mundial de Construtores após quatro etapas.

Em entrevista ao portal F1-Insider, o bicampeão deu seu veredito sobre quem prefere na luta entre Verstappen e Hamilton.

"Para mim, Max Verstappen é o melhor atualmente. Ele é um piloto que gosto muito de ver. Ele sempre está em modo de ataque".

Alonso destacou a agressividade de Verstappen na pista, e como isso ressoa entre os fãs da F1.

"Se ele é o terceiro e está a caça do segundo, sabemos que ele não vai ficar por aí. Sabemos que ele vai buscar a ultrapassagem em algum momento. É claro que este estilo extremo de pilotagem acaba provocando erros, mas isso é emocionante para os fãs".

Galvão, Regi e narradores; ex-diretor de F1 da Globo conta tudo sobre bastidores das transmissões

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.