Em meio a uma luta intensa com Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 neste ano, Lewis Hamilton já acumula três vitórias nas quatro corridas da temporada até aqui. E para Daniel Ricciardo, os triunfos do piloto da Mercedes ajudam a calar os críticos que questionam a sua qualidade como piloto.

A batalha com o rival da Red Bull forçou Hamilton a ir até o limite, e isso trouxe uma nova luz sobre o seu papel no sucesso da Mercedes durante a era turbo híbrida.

E, após anos em que os críticos afirmavam que Hamilton vencia na F1 apenas por conta de seu carro, Ricciardo acha que as percepções começam a mudar.

"Muitas pessoas devem estar tirando o chapéu para Lewis", disse Ricciardo durante o lançamento da pintura especial da McLaren para o GP de Mônaco. "Ele está recebendo de volta e vem se segurando. E, eu acho, mostrando às pessoas que duvidavam dele, porque ele é tão bom quanto é".

Perguntado sobre quem ele acredita que terminará na frente, Ricciardo disse: "Nesse ponto, acho que a experiência vale mais. Se olharmos bem a fundo, Lewis sempre mostrou sinais fortes. Mas, novamente, se houver a oportunidade, Max vai buscar. Por isso respeito muito ele".

Ricciardo também sentiu alguns jogos mentais em potencial entre os rivais em meio aos comentários de Hamilton sobre o quanto ele havia aprendido sobre Verstappen por seguí-lo de perto durante o GP da Espanha.

"Se fosse na classificação, ele poderia ver um traçado diferente que Max poderia estar usando, ou algo do tipo. Então talvez seja um pequeno comentário para tirar algo do nada. Talvez seja o começo de um jogo mental".

"Mas, tendo dito isso, você pode aprender um pouco. Você sabe como que alguém se comporta quando se é o caçador. É possível dizer, e não falo dessa situação em particular, mas principalmente pré-F1, quando você persegue alguém, é possível ver quando o carro está escorregando mais, uma freada mais forte".

"Obviamente não podemos vê-los, mas se você pensar neles sem um capacete, naquele momento suas expressões seriam tensas. Talvez ele esteja falando disso. E talvez Max estivesse errático. Não sei. Mas pode ser nada".

