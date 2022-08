Carregar reprodutor de áudio

O GP da Bélgica de Fórmula 1 teve uma largada caótica. Enquanto todos prestavam atenção no que Max Verstappen e Charles Leclerc poderiam fazer saindo da metade final do grid, o destaque ficou para o incidente entre dois velhos rivais, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, que deixou o espanhol da Alpine furioso.

Os dois saíram da segunda fila, com Alonso em terceiro e Hamilton em quarto, mas ambos aproveitaram a largada ruim de Sergio Pérez para subir uma posição cada. Mas os dois mantinham uma intensa disputa entre eles nas primeiras curvas, que chegou a um ápice ruim no setor intermediário.

Hamilton fechou a porta para Alonso, que acabou acertando em cheio a Mercedes do britânico, levando ao abandono do heptacampeão. Veja abaixo imagens do incidente:

Visivelmente furioso, o espanhol disparou contra o heptacampeão pelo rádio.

"Que idiota! Fechar a porta do lado de fora. Nós tivemos uma grande largada, mas esse cara só sabe como pilotar e largar saindo de primeiro".

O abandono de Hamilton e o incidente entre Nicholas Latifi e Valtteri Bottas forçou a entrada do safety car no meio da segunda volta da corrida. Já Alonso conseguiu seguir na prova, ocupando a quarta posição no momento da relargada.

