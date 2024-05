A saída de Adrian Newey deixou a Red Bull atenta, enquanto boa parte do paddock acredita que esta é apenas a primeira peça de um efeito dominó que pode levar ao desmonte da equipe de Fórmula 1. Mas o time austríaco se mexe para evitar isso, garantindo a permanência de um nome importante: o atual diretor técnico, Pierre Waché.

A informação foi publicada pelo portal RacingNews365. De acordo com o portal, Waché, o número dois no lado técnico da Red Bull, atrás apenas de Newey, já havia assinado uma renovação de seu contrato no meio do ano passado. Porém, seu acordo foi atualizado agora, tendo validade até o fim de 2028.

Segundo informações recentes vindas da imprensa italiana, a Ferrari tinha interesse em 'arrebatar' Waché da Red Bull, possivelmente repetindo em Maranello a dobradinha que ele já forma com Newey em Milton Keynes.

Com Newey assumindo o papel de CTO (chefe técnico), para poder trabalhar em outros projetos dentro da marca austríaca, como os hipercarros Valkyrie (em parceria com a Aston Martin) e o RB17, Waché se tornou uma peça importante para o desenvolvimento dos carros da equipe de F1 e, com o engenheiro britânico se afastando de suas funções no Mundial, Waché assumirá o desenvolvimento dos modelos de 2025 e 2026.

NORRIS venceu SÓ POR CAUSA DO SAFETY CAR? Era para Max ter sido 1º? FITTIPALDI e MOTTA debatem Miami

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!