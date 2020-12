F1: Alonso minimiza importância de teste de ‘jovens’ em Abu Dhabi

Fernando Alonso minimizou o valor de seu polêmico teste com a Renault em Abu Dhabi nesta terça-feira, enquanto se prepara para seu retorno em 2021.

A FIA deu aos pilotos que não correram em 2020 a permissão para participar de uma sessão que foi originalmente destinada a novatos.

Alonso terá a companhia dos veteranos Sebastien Buemi da Red Bull e de Robert Kubica da Alfa Romeo.

A decisão de permitir que o bicampeão mundial ganhe mais quilometragem com o Renault RS20 irritou outras equipes, especialmente McLaren e Racing Point, que planejaram não participar do teste já que não tinham jovens pilotos para testar.

Alonso já completou um dia de 100 km de filmagem em Barcelona com o atual carro da Renault com pneus de demonstração, bem como registrou uma grande quilometragem com um Renault de 2018.

"Honestamente, não é muito importante", disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre a sessão desta semana.

“Sei que houve muita atenção da mídia para isso. Quer dizer, cada quilômetro é importante e será bem-vindo.”

“Mas me sinto mais ou menos pronto depois dos dias de testes com o carro de 2018. Este vai ser bom, porque são os engenheiros e mecânicos de corrida, então vou conhecê-los um pouco mais, porque os testes anteriores foram com uma equipe jovem.”

"Nesse aspecto, será bom ter alguma interação com as pessoas com quem você trabalhará no futuro. Mas em termos de sentimento ou direção ou algo assim, está tudo bem, mas não é uma mudança diurna ou noturna para a minha preparação."

Alonso admitiu que forneceria um feedback útil, visto que grande parte do carro de 2020 será transportado, mas insistiu que as mudanças nas regras significam que seu valor será limitado.

"Você dará seu feedback", disse ele. “Mas, honestamente, não sei o que eles podem fazer no próximo ano com este carro, porque estão perdendo muito downforce dos carros e com os pneus diferentes.”

"Então, o quanto afetará qualquer coisa que você disser no próximo ano, eu não acho que vai afetar. Então é mais para eu me sentir confortável com os rapazes, como eu disse, a posição do assento, tanto faz. Deve ser o suficiente, mas não muito."

Alonso disse que suas corridas de demonstração em seu Renault R25 de 2005 no fim de semana não o ajudaram, mesmo com o reaprendizado da pista, já que havia corrido em Abu Dhabi recentemente.

"Tenho testado aqui com um carro de 2018 e isso foi muito útil. Mas com o carro de 2005, acho que é totalmente diferente. Não pude levar nada."

