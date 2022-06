Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso disse que teve que pilotar como “kamikaze” nas curvas depois de sofrer um problema no motor no início do GP do Canadá de Fórmula 1.

Alonso sentiu que tinha ritmo para brigar com os pilotos da Mercedes, mas acabou caindo para sétimo de seu segundo lugar no grid.

O espanhol fez um longo stint inicial, mas a estratégia foi comprometida por uma redução de potência e uma primeira parada em condições de bandeira verde, e ele ficou atrás do companheiro de equipe, Esteban Ocon.

Mais tarde, ele conseguiu fazer uma segunda parada sob o safety car virtual, junto com Ocon, colocando os dois pilotos com pneus médios para a parte final.

Nas voltas finais, ele perguntou à sua equipe sobre como passar pelo francês, alegando que havia sido “100 vezes mais rápido” durante o fim de semana, mas no final manteve a posição.

“O motor, essa é a única resposta”, disse ele quando perguntado sobre sua queda. “Tivemos um problema no motor na volta 20, onde cortamos a energia muito cedo nas retas, assim que saímos das curvas.

“Então tentamos consertar. Mas não funcionou. Por sorte, não abandonamos e ainda marcamos alguns pontos. Mas até aquele momento, acho que estávamos lutando pelo pódio.

“No início da corrida me senti forte em comparação com Hamilton, simplesmente não tínhamos o ritmo de [Max] Verstappen e [Carlos] Sainz, mas tudo bem para controlar Hamilton e a Mercedes.

“E então os safety cars virtuais, com sorte ou azar, podem mudar a corrida. Mas talvez ainda poderíamos estar lutando por 3º ou 4º. Mas então, quando o problema do motor veio, estava apenas tentando sobreviver, tentando usar o DRS, dirigindo como kamikaze nas curvas antes da detecção, porque o DRS era minha única segurança nas retas depois disso.”

Questionado sobre seu comentário “100 vezes mais rápido”, ele disse: “Eu não poderia passar. Mas sim, foi muito frustrante porque meu carro estava voando neste fim de semana.

"E tive um segundo de déficit mais ou menos nas retas. E mesmo com isso ainda fui mais rápido na corrida. Então é inacreditável terminar em P7.

“Tínhamos os mesmos pneus [que Ocon], porque ambos paramos no VSC. Eu estava um segundo mais lento nas retas, então tive que recuperar 1,1 ou 1,2 nas curvas, apenas para diminuir essa diferença. Então foi difícil."

Alonso teve alguns problemas de confiabilidade nas primeiras corridas da temporada, mas teve mais sorte nos últimos tempos.

“Sim, obviamente é outro problema de confiabilidade apenas no carro #14. Então isso é decepcionante.

“Quero dizer, estou aqui tentando ser melhor que o sexto e sétimo. Acho que neste fim de semana fomos melhores que o sexto e sétimo.

“Então, se não terminamos no pódio ou antes é porque tivemos um problema de confiabilidade no carro #14 e azar talvez com o safety car virtual, mas a sorte não pode ser controlada. A confiabilidade no carro #14 deve ser um pouco melhor.”

Alonso admitiu que gostou da experiência de estar na frente do grid novamente.

"Sim, foi divertido, com certeza é um pouco mais uma situação normal e eu gostei, mas sim, agora no final do dia é frustrante."

