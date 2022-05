Carregar reprodutor de áudio

O GP da Espanha de Fórmula 1 tem duplo motivo para ser especial para Fernando Alonso. O primeiro, o mais óbvio, por ser uma corrida em casa. O segundo é mais significativo, por ter sido a ocasião em que esteve no lugar mais alto do pódio pela última vez na F1, em 2013, ano que também conseguiu o vice-campeonato.

Dois anos depois ele foi para a McLaren em um projeto com a Honda que não lhe rendeu os melhores dias na categoria. Em entrevista à BBC, Alonso relembrou aquele período em que conseguia ainda ser competitivo, mas que não era sinônimo de felicidade.

"Aqueles anos na Ferrari foram de muita pressão”, disse Alonso. “Estivemos muito próximos algumas vezes e essas oportunidades perdidas pesaram bastante nos ombros de todos.

"A atmosfera na equipe não era feliz o suficiente em um momento e decidi interromper o relacionamento, mesmo com mais dois anos de contrato, porque era o melhor para ambas as partes.”

Tal como na época de Ferrari, o sonho do tricampeonato permanece em Alonso, mas na versão 2022, esse pensamento não entra mais como uma obsessão.

“Ainda quero muito o terceiro campeonato, mas ao mesmo tempo, entendo como o esporte funciona agora e você tem apenas um carro ou no máximo dois que podem lutar pelo título.

"Você tenta construir com a equipe aquele carro, e esse processo é interessante, crescendo junto com o time, as instalações na fábrica e todos os recursos apenas para ser uma dessas duas equipes que podem lutar pelo campeonato."

