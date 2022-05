Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta a um de seus mais tradicionais palcos para a disputa do GP da Espanha. E a etapa de Barcelona promete uma série de atualizações, especialmente por parte das principais equipes da temporada 2022.

Neste sentido, a Ferrari busca dar o troco na Red Bull após duas vitórias consecutivas da rival, enquanto a Mercedes tenta 'desbloquear' o rendimento do problemático W13. Mas há muito mais em jogo no GP da Espanha, como mostra o Motorsport.com.

*Horários de atividades de pista e programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Novo pacote de atualizações da Ferrari vai surtir efeito?

Charles Leclerc Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Em Montmeló, a Ferrari finalmente vai lançar seu tão falado pacote de atualizações, no qual a equipe trabalha desde o início da temporada, conforme avisou o chefe Mattia Binotto. Entre os destaques, redução de peso, novidades nos sidepods e alterações no assoalho. Isso tudo vai 'frear' a Red Bull?

Com atualizações da Ferrari, Red Bull vai seguir 'dominante'?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Após começar 2022 aquém da Ferrari e sofrer com problemas de confiabilidade, a Red Bull deu a volta por cima nos GPs de Ímola e Miami. Ao ponto, inclusive, de ser apontada como superior à rival pelo paddock da F1 neste momento. Agora, porém, o time de Maranello 'promete'. Quem prevalece?

Mudanças na Mercedes vão 'ressuscitar' as Flechas de Prata?

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Multicampeã consecutiva de construtores, o time germânico começou 2022 de mal a pior e vê seu principal piloto, o britânico Lewis Hamilton, em má fase. Em Barcelona, porém, a Mercedes terá novidades e, com isso, quer melhorar o desempenho do W13. Será o suficiente para voltar ao topo?

Falando em Hamilton... vai perder a preferência para Russell?

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ao passo que o heptacampeão sofre com o carro deste ano, seu novo companheiro, o britânico George Russell, consegue extrair performance do bólido. Não à toa, a diferença entre os dois na tabela de classificação já é considerável. Com atualizações, é hora de Hamilton pôr 'ordem na casa'.

Nova asa vai impulsionar a Alpine a se consolidar como 'melhor do resto'?

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ferrari e Red Bull brigam pela ponta, Mercedes está 'no limbo', mas o posto de 'melhor do resto' ainda está em aberto. E uma equipe que busca se consolidar em tal condição é a Alpine, que terá uma nova asa traseira na corrida 'de casa' de Fernando Alonso. O bicampeão da F1 vai tirar a 'zica'?

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 12h40 Bandsports Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-Feira 14h25 SporTV Corrida Sábado 09h40 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h Ex-chefe de motores da Renault na F1 aponta favoritismos para o GP da Espanha; confira Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music