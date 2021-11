F1: AlphaTauri elogia evolução constante e maturidade de Gasly

Franz Tost, chefe da AlphaTauri, rasgou elogios ao francês Pierre Gasly, por "sempre melhorar sua performance" após um período forte de 18 meses com a equipe na Fórmula 1.

Após uma passagem apagada pela Red Bull, Gasly voltou para a então Toro Rosso depois da pausa de verão de 2019, seguindo com a equipe de Faenza desde então. Desde que retomou sua confiança, o francês passou a entregar resultados excelentes, coroado com a vitória no GP da Itália de 2020.

Em 2021, continuou a brilhar, sendo praticamente o único responsável por manter a AlphaTauri viva na luta pelo quinto lugar do Mundial de Construtores. A equipe está empatada com a Alpine com 112 pontos cada sendo que apenas Gasly trouxe 92 deles, contra 20 de Yuki Tsunoda. A boa performance deixa o francês em nono entre os pilotos, graças ao pódio em Baku e alguns quartos lugares.

Segundo Tost, Gasly segue melhorando corrida a corrida, comprovado por sua sequência forte de classificações nas últimas etapas. Nos últimos dois GPs, ele foi mais rápido que ambas as Ferraris e McLarens, que se encontram muito acima no Mundial de Construtores.

"Pierre está sempre melhorando sua performance", disse Tost. "Se você compará-lo agora com o início da temporada, ele deu outro passo adiante com seu comportamento no carro, compreensão da parte técnica".

"Tivemos agora a reunião técnica e ele mudou tantas posições no mapeamento de sua volta de classificação. E isso mostra o quão maduro ele está, o quanto ele entende o lado técnico do carro, porque esses carros e motores são muito complexos".

"Mudar alguns modos durante a volta de classificação te ajuda a melhorar a performance e ele fez isso de modo fantástico".

Alpine e AlphaTauri deixaram o Brasil com 112 pontos cada. Enquanto Tost reconhece que o carro de sua equipe é claramente o mais rápido no momento, ele mantém a cautela de que "uma corrida pode mudar tudo", lembrando a vitória da equipe francesa na Hungria com Esteban Ocon.

"Normalmente, a AlphaTauri estaria consolidada nessa posição, porque na minha opinião nosso carro é mais rápido. Temos dois pilotos fantásticos e a equipe está fazendo um ótimo trabalho. Mas nunca se sabe o que pode acontecer. A Alpine quase fez todos os pontos possíveis na Hungria. Então uma prova pode mudar tudo".

"Portanto, enquanto a situação matemática não estiver definida, nunca é possível dizer que estamos na frente".

