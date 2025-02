A Alpine assinou com mais um patrocinador importante para a temporada de 2025 da Fórmula 1, dessa vez, o Mercado Libre, empresa que expandiu seu apoio à Williams quando Franco Colapinto estreou pela equipe no fim de 2024.

Depois de surpreender os fãs de velocidade em apenas nove corridas em 2024, Colapinto se tornou uma verdadeira sensação e muitos pediam para que o argentino conseguisse um assento regular em alguma equipe. Porém, com poucas vagas sobrando, ele acabou sendo recrutado para a Alpine como piloto reserva.

"Por meio da aliança com a BWT Alpine Formula One Team e do apoio a todos os pilotos da equipe, incluindo o piloto argentino de testes e reserva Franco Colapinto, o Mercado Libre reafirma seu compromisso com o esporte como uma força de conexão e inspiração", diz o comunicado.

Importante lembrar que Jack Doohan enfrenta rumores de que teria apenas cinco corridas garantidas para provar seu valor ao time francês. Caso contrário, ele poderia ser rapidamente substituído por Colapinto, que seguiria ao lado de Pierre Gasly.

"A F1 representa velocidade, inovação e a ambição de ir além, valores que compartilhamos no Mercado Libre. Expandir nossa presença na categoria com a BWT Alpine Formula One Team reafirma nosso compromisso com uma plataforma global em rápido crescimento, especialmente na América Latina, onde o entusiasmo pelo esporte continua crescendo. Estamos orgulhosos de ver nosso icônico logotipo de aperto de mãos no carro da equipe e ainda mais animados em ver o talentoso Franco Colapinto como parte do time", diz Sean Summers, EVP & CMO do Mercado Libre.

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!