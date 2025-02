Chefe de operações da Audi na empreitada da marca alemã na Fórmula 1 -- em 2025 a equipe ainda se chama Sauber antes de mudar de nome em 2026 --, o italiano Mattia Binotto criticou o estado em que se encontrava o projeto da montadora germânica quando ele foi contratado, em agosto de 2024.

Ex-chefe de equipe da Ferrari -- a Sauber / Audi terá o ex-diretor esportivo da Red Bull Jonathan Wheatley como comandante no pitwall --, Binotto substituiu Andreas Seidl na liderança do projeto Audi F1 e 'detonou': “Quando entrei, em agosto, realmente era como uma equipe que estava quase congelada".

"Então, enquanto nos certificávamos de que tínhamos os planos adequados em nossa jornada para nos tornarmos uma equipe de ponta no futuro, realmente precisávamos impulsionar a equipe para melhorias já em 2024", seguiu Binotto.

"A temporada foi importante não apenas porque não terminamos zerados, porque terminar em 10º com zero ou com quatro pontos não muda muita coisa. Mas serviu para nos mostrar que estávamos na direção correta de desenvolvimento para 2025."

"Hoje, vejo uma equipe mais convencida do que é necessário para a próxima temporada, e espero que possamos desenvolver ainda mais o carro atual. Quando entrei, não estávamos apenas zerados, mas também sem um plano de desenvolvimento. E foi isso o que me preocupou”, completou Mattia.

