Em meio ao pior momento de sua história na Fórmula 1, a Alpine deve passar por uma nova reestruturação técnica, que incluirá, entre outras mudanças, a saída de Bruno Famin, vice-presidente da Alpine Motorsport que, atualmente, vem atuando como chefe de equipe interino.

A informação foi divulgada pelo portal RacingNews365, que relembra que a informação vem em meio ao "aniversário" de um ano da saída do ex-chefe Otmar Szafnauer. Desde a demissão do romeno, a equipe vem atuando sem um comandante propriamente dito, com Famin acumulando a função neste período.

A saída de Famin da chefia, porém, não deve significar sua saída do Grupo Renault como um todo, com o francês mantendo algum cargo dentro da organização.

A mudança vem em meio a uma grande reestruturação que a Alpine e a Renault vêm realizando nas últimas semanas, coincidindo com a chegada de Flavio Briatore, como um consultor ao CEO Luca de Meo.

Entre as mudanças, a principal é o encerramento do programa de motores da Renault após décadas de funcionamento, com a Alpine passando a utilizar unidades de potência da Mercedes a partir de 2026, podendo inclusive ser adiantado para 2025.

Para o lugar de Famin, é esperada a chegada de Oliver Oakes, atualmente chefe da equipe Hitech nas Fórmulas 2 e 3.

