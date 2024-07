O piloto da McLaren, Lando Norris, admitiu que não está "muito orgulhoso" da forma como suas atitudes no GP da Hungria, ofuscaram a primeira vitória de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, na Fórmula 1.

O britânico sentiu que sua decisão de atrasar o cumprimento de uma ordem da equipe papaia para permitir que Piastri assumisse a liderança, depois de ter sido transferido para a frente por meio de uma decisão estratégica em relação aos tempos de pit stop, provocou um drama desnecessário.

Embora ele insista que nunca houve qualquer dúvida de que ele cederia a liderança e, na época, achasse que não faria diferença se ele deixasse para depois, desde então ele percebeu o impacto negativo da atitude.

Falando antes do GP da Bélgica, Norris lamentou a forma como as coisas foram conduzidas e considerou que havia espaço para melhorias, tanto da sua parte quanto da parte da McLaren, e sobre como situações como essa podem ser tratadas no futuro.

"Poderia ter sido tratado de forma um pouco diferente, tanto do ponto de vista da equipe quanto do ponto de vista pessoal? Sim, com certeza", admitiu Norris. "Acho que, de certa forma, não estaríamos tendo essa conversa agora".

"Se as pessoas de fora pensam e criam suas próprias histórias sobre o que aconteceu, o que eu teria feito e o que não teria feito, esse tipo de coisa, eu não me importo com isso. Mas são as coisas que eu poderia ter feito: o fato de eu ter meio que ofuscado a primeira vitória de Oscar na F1 é algo de que não me sinto muito orgulhoso".

"O fato de termos feito um 1-2 (dobradinha), e isso foi apenas uma manchete após a corrida. O fato de termos feito um 1-2 e nada ter sido falado sobre isso. Sim, foi essa a parte que mais me incomodou".

"Mas discutimos sobre isso, conversamos sobre isso. Ambos os lados poderiam ter feito as coisas um pouco melhor e um pouco diferente. Quase não é bom o fato de termos passado por isso, mas é um bom momento, aprendemos com isso e esperamos que seja melhor da próxima vez".

Norris diz que, pensando bem, deveria ter deixado Piastri passar no instante em que o pit wall mencionou que era preciso fazer isso, pois assim ele teria tido a chance de lutar pela liderança.

Em vez disso, o fato de ter esperado até apenas duas voltas da bandeira quadriculada significou que a vitória estava definitivamente perdida. Perguntado sobre o que teria feito de diferente, Norris disse: "Apenas deixá-lo passar logo. Foi uma grande besteira eu não ter feito isso, porque estávamos livres para correr".

"Eu poderia tê-lo deixado passar e ainda ter tentado fazer a ultrapassagem e correr com ele. Parece tão simples agora, mas não foi algo que passou pela minha cabeça na época. É uma coisa tão simples como essa. Sabe, eu poderia ter feito isso, mas estava em um bom ritmo e as coisas estavam indo bem naquele momento. Então, questionei a equipe algumas vezes".

"Eu sabia que, assim que ele me colocou na frente, eu teria que deixá-lo passar. Fui um pouco bobo e não pensei em deixá-lo passar antes".

Embora Norris tenha questionado o pedido de ordem da equipe pelo rádio da equipe durante as mensagens cada vez mais emotivas entre o pit wall e o carro, ele diz que nunca houve um momento em que pensou em ignorar o pedido.

"Sempre foi claro que eu sempre soube que tinha que deixá-lo ir", disse ele. "Mas quanto mais eu esperava, porque não importava se eu o deixaria ir imediatamente ou no final, mais as pessoas questionavam se eu teria feito isso ou não. Muitas pessoas acham que eu não teria feito isso, mas eu sabia que tinha que fazer, então isso não fez diferença", concluiu o piloto britânico.





