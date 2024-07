Max Verstappen disse que continuará a participar de corridas de simulação nos fins de semana de grandes prêmios, depois de rejeitar as críticas que sugerem que seu hobby afetou de alguma forma seu desempenho na Fórmula 1.

Verstappen terminou em quinto lugar no GP da Hungria, no qual o holandês parecia estar particularmente irritado e frustrado com sua estratégia, e sua Red Bull sobreviveu a uma colisão com Lewis Hamilton, da Mercedes.

O tricampeão mundial logo recebeu críticas dos fãs por ter participado das 24 Horas do iRacing Spa até as 3h da manhã de domingo. E, depois de discutir o assunto com a Red Bull, o conselheiro da equipe Helmut Marko sugeriu que Verstappen havia concordado em parar de participar de corridas simuladas até tarde da noite nos fins de semana de grandes prêmios.

"Max tem um ritmo de sono diferente e ele teve suas sete horas de sono", disse Marko à publicação Speedweek, da Red Bull. "Sua corrida simulada até tarde da noite no fim de semana da Hungria só aconteceu porque um piloto de sua equipe foi cancelado. No entanto, concordamos que ele não vai mais dirigir simuladores até tão tarde no futuro".

Verstappen riu das sugestões de que suas jogatinas noturnas o afetavam de alguma forma e disse que continuaria combinando isso com seus deveres na F1.

"Nós conversamos sobre isso", disse Verstappen. "De qualquer forma, não há nenhuma outra corrida simulada por vir, então ninguém precisa se preocupar com isso".

"Portanto, não, não é que eu tenha uma proibição ou algo assim. Também não preciso dizer a eles o que fazer em seu tempo livre e durante os fins de semana, e isso é o mesmo para mim. Correr até as 3 da manhã não é algo novo e é algo muito importante em minha vida".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, colidem Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen também destacou que venceu o GP da Emilia Romagna, depois de uma sessão de corrida simulada tarde da noite, e ficou confuso com as pessoas que tentaram encontrar motivos para criticá-lo por não ter terminado no pódio na Hungria.

"Quando você não vence a corrida, as pessoas sempre colocam a culpa: 'Ah, ele fica acordado até as 3 da manhã ou está um quilo acima do peso'", disse ele.

"Sempre há coisas para se inventar que podem ser discutidas quando não se está vencendo uma corrida".

"Mas, por exemplo, em Ímola, eu ganho a corrida, as duas. Estou fazendo isso desde 2015. Portanto, para mim, isso não é algo diferente em minha preparação.

"Quero dizer, já ganhei três campeonatos mundiais, acho que sei muito bem o que posso ou não fazer".

"Sou sempre muito exigente comigo mesmo, com relação ao que é permitido e ao que não é permitido, então acho que com toda a experiência que tenho na F1, sei muito bem o que é possível", concluiu Verstappen.

Reportagem adicional de Erwin Jaeggi

