A controvérsia das ordens da McLaren para Lando Norris no último fim de semana no GP da Hungria seguem sendo assunto entre os pilotos, mesmo com a primeira vitória de Oscar Piastri na Fórmula 1. Agora, os competidores avaliaram quais seriam suas atitudes caso estivessem lugar do britânico.

Nesta quinta-feira, pilotos se reuniram para as coletivas de imprensa e foram questionados sobre o assunto, para darem suas opiniões sobre a atitude de Norris no fim do GP de Hungria. É importante lembrar que Lando conquistou a pole position na ocasião, porém perdeu a ponta para o companheiro de equipe ainda na largada, sequência que se manteve por um longo período da corrida.

O britânico voltou a liderar a etapa após segunda parada de Piastri, que foi realizada duas voltas depois da McLaren ter feito o pit stop de Norris. Porém, o engenheiro de Lando pediu que a posição fosse devolvida para Oscar, o que demorou para ser feito, já que o piloto do carro 4 tentou recorrer à decisão com seu engenheiro.

Esta não foi a primeira vez que tal ordem virou assunto polêmico na F1. Em 2013, no GP da Malásia, Sebastian Vettel chegou a ignorar a decisão da Red Bull e atacou o seu então companheiro de equipe Mark Webber e conquistou a vitória. Mais recentemente, Max Verstappen se recusou a ceder sua posição à Sergio Pérez em 2022, no GP do Brasil.

Nesta quinta-feira, diferentes pilotos opinaram sobre a situação e expuseram quais seriam suas atitudes dado as ordens enviadas por rádio pela McLaren. Daniel Ricciardo, por exemplo, disse que “coisas desse tipo acontecem”.

“Eu acho que o conselho que ele recebeu foi bom porque, no calor do momento, você não vê tudo. É tipo, você enxerga uma vitória na sua frente, e é isso. Mas eles estavam falando sobre o campeonato de construtores e vencer como equipe e que ele talvez precisasse da ajuda de Oscar”, defendeu o australiano.

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Carlos Sainz, que também já foi companheiro de equipe do piloto britânico, relembrou que quando ele estava na McLaren, a luta por uma sequência 1-2 não parecia tão possível quando atualmente.

“Mas uma ordem da equipe é uma ordem da equipe e eu acho que isso vem antes. É como eu tenho seguido com a minha carreira na F1 nos últimos nove ou 10 anos. Então, sim, uma ordem da equipe, mesmo que machuque e deve ter machucado deixar o Oscar passar, é uma ordem da equipe”.

Valtteri Bottas, por sua vez, disse que já experienciou algo parecido em pista e que é uma questão delicada, mas é necessário cuidado com a decisão tomada pelos pilotos.

“Existem certas regras, isso depende da equipe, depende da situação, mas normalmente volta para você. Obviamente, eu daria a posição de volta porque eu sou um companheiro incrível”.

Kevin Magnussen, que ainda não tem um assento definido para a próxima temporada da F1, confessou que “tudo depende de qual a sua situação com a equipe” e os combinados que são feitos nos bastidores.

