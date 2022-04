Carregar reprodutor de áudio

Depois de terminar o GP do Bahrein de Fórmula 1 na nona posição, a equipe francesa descobriu um problema na unidade de potência do carro de Fernando Alonso, o que fez com que o espanhol tivesse que usar um novo motor nos primeiros treinos do GP da Arábia Saudita.

Em Jeddah, o ritmo da Alpine e Alonso foi muito competitivo e eles conseguiram brigar pelas primeiras posições, no entanto, o motor A522 do asturiano o nocauteou antes do esperado no que significou o segundo problema em duas corridas.

Segundo o gestor da equipe, Laurent Rossi, o problema estava localizado na bomba d’água e, apesar de a ideia principal ser a substituição desta peça, após analisarem cuidadosamente a unidade de potência do carro, concluíram que seria impossível repará-lo.

"Identificamos a causa do problema e espero que seja corrigido para Melbourne. Este é um problema que se deve à juventude dos elementos do novo motor. A vantagem é que não é estrutural nem intrínseco, nem seu design nem as escolhas arquitetônicas feitas no conceito, porque o motor faz o que se espera dele."

"O problema é a bomba d'água, que está integrada ao motor. Quando se desintegrou, caiu no fundo do circuito de refrigeração. Se quiséssemos consertá-lo, teríamos que quebrar o lacre e perder o motor. Embora sua integridade física não seja afetada diretamente, para nós já é um motor a menos", concluiu Rossi em comunicado à Autohebdo.

Inevitavelmente, isso significa que para a próxima corrida na Austrália, que acontecerá de 8 a 10 de abril, Alonso terá que montar sua terceira unidade de potência da temporada, desde que não tenham resgatado a usada no Bahrein, chegando assim limite de unidades de potência permitidas para toda a temporada de 2022 em apenas três corridas.

Se o primeiro motor de Sakhir, que foi supostamente trocado "por precaução", ficar inoperante, a Alpine terá sérios problemas, já que qualquer novo elemento de unidade de potência para o carro de Alonso acarretaria uma penalidade de grid daqui em diante.

Antes de iniciar a temporada e devido ao congelamento de motores que entrou em vigor nesta temporada, a Renault mudou completamente o conceito de seu motor, colocando a potência acima da confiabilidade como reconheciam internamente, uma decisão corajosa e ousada que poderia estar causando todos os problemas que atualmente têm a estrutura francesa, andando no fio depois de apenas duas corridas das 23 previstas no calendário da F1 para 2022.

