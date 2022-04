Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL destaca as principais notícias da Fórmula 1 antes do GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022 e que será realizada no próximo fim de semana em Melbourne. A própria pista, aliás, é uma das novidades, além de atualizações das equipes para a sequência do campeonato.

A apresentação é de Carlos Costa e os comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo todos repórteres do Motorsport.com.

O programa também receberá os pilotos da Porsche Cup Brasil que se destacaram no fim de semana de abertura do campeonato, em Goiânia.

