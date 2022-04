Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 volta neste fim de semana à Austrália depois de dois anos fora por conta da pandemia e, pela primeira vez, o mundial encontrará um circuito de Albert Park muito diferente do passado. E mesmo com as modificações, que devem render voltas 5s mais rápidas, a Ferrari deve segurar os primeiros pacotes de atualização do F1-75, que devem vir à tona apenas em Ímola e Barcelona.

Nas 26 edições do GP da Austrália em Melbourne, a Ferrari é a maior vencedora, com oito triunfos, sendo o último com Sebastian Vettel e o SF71H em 2018, enquanto Michael Schumacher é principal responsável por esse sucesso, com quatro vitórias.

Após um grande início de temporada, a Ferrari volta a ocupar o todo dos Mundiais da F1, graças a um F1-75 que se mostra muito competitivo, inclusive superando a Red Bull RB18 de Max Verstappen. Mesmo assim, parece mais do que óbvio que, neste ano, as atualizações podem acabar sendo determinantes no campeonato e, por isso, é preciso ficar de olho nesta prova.

Na Ferrari, indicam que o carro na Austrália seguirá sendo o mesmo do Bahrein e da Arábia Saudita, que levou a uma vitória e outros três pódios de Charles Leclerc e Carlos Sainz, com a dupla liderando o Mundial neste momento.

Verstappen pagou muito caro por seu abandono no Bahrein após o problema com a bomba de combustível do RB18, o mesmo que forçou à saída de Sergio Pérez na volta final.

Anteriormente, Melbourne era uma pista de frenagens e acelerações intercaladas, similares ao Bahrein, mas após as mudanças, que aumentaram a média de velocidade e reduziram o tempo de volta, muitas coisas mudaram.

No papel, tende a ser um traçado que beneficia o rápido RB18: o carro de Adrian Newey foi um carro aerodinamicamente muito ligeiro, que permitiu a Verstappen alcançar velocidades máximas maiores, se beneficiando disso nas lutas com Leclerc.

Mesmo assim, as simulações feitas pela Ferrari dizem que, mesmo com o novo layout do Albert Park, ainda não será necessário mudar o foco aerodinâmico que rendeu excelentes resultados no começo de 2022.

Mesmo com o aprendizado do GP da Arábia Saudita, os engenheiros da Ferrari podem voltar a insistir com a asa traseira de mais downforce em comparação aos rivais, pensando especialmente em potencializar as características do F1-75, que sai das curvas de baixa com muita tração e uma aceleração extraordinária graças ao motor 066/7.

Desta força, é fácil prever que os primeiros pacotes de atualização da Ferrari ficarão divididos entre os GPs da Emilia Romagna, em Ímola, e da Espanha, em Barcelona, seguindo a mesma linha das outras equipes, devido ao novo teto orçamentário da F1 para 2022, que mudou a forma das fábricas trabalharem, especialmente as que mais gastavam no passado.

