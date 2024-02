F1: Alpine renova acordo de patrocínio com Banco BRB para 2024

A Alpine confirmou nesta semana a renovação do acordo de patrocínio com o banco brasileiro BRB para a temporada 2024 da Fórmula 1.

O BRB já havia se tornado patrocinador da equipe francesa, pertencente ao Grupo Renault, em 2023, inclusive apoiando a criação de uma Academia brasileira de pilotos da Alpine.

Segundo a Alpine, a logo do BRB estará presente no bico e na lateral do A524 durante a temporada, ganhando um destaque maior no GP de São Paulo nos macacões de Esteban Ocon e Pierre Gasly além de um boné com design especial para a etapa.

A renovação confirma também o projeto da Academia, que terá sede em Brasília, com o objetivo de "transformar a capital do Brasil em um hub nacional do esporte a motor, oferecendo oportunidades para jovens pilotos brasileiros para acessarem categorias no exterior, contribuindo para a expansão do esporte no país".

Segundo a Alpine, serão realizados testes anuais em Brasília para a seleção dos pilotos que terão o apoio do BRB.

"Estamos muito orgulhosos e felizes por continuarmos nossa jornada com o Banco BRB após um primeiro ano bem sucedido de parceria", disse David Gendry, vice-presidente e CCO da Alpine. "Buscamos fortalecer nossas colaborações ao explorarmos oportunidades na América do Sul e especificamente no Brasil graças ao extenso conhecimento local do BRB".

"É um grande prazer manter nossa parceria com a Alpine na F1, a categoria de maior prestígio e popularidade no mundo, que desperta uma paixão histórica entre os brasileiros", diz o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. "O BRB reforça seu compromisso com o desenvolvimento e apoio do esporte, buscando se consolidar como o banco do automobilismo".

RICO PENTEADO analisa PRÉ-TEMPORADA no Bahrein e diz se teremos novo PASSEIO da Red Bull na F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!